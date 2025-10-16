Επίσκεψη στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Δράμα είναι μία μεγάλη πόλη της ανατολικής Μακεδονίας, με 45.000 μόνιμους κατοίκους, που απέχει περίπου 116 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας Ηδωνίδας που έχει μακραίωνη ιστορία, καθώς ο τόπος κατοικήθηκε ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το «Ύδραμα» ή «Δύραμα», λόγω της αφθονίας των υδάτων που αναβλύζουν στην περιοχή. Και πράγματι, η πόλη είναι χτισμένη πάνω στα νερά! Εκεί σήμερα συναντούμε και τις πανέμορφες πηγές της Αγίας Βαρβάρας, που ξεχωρίζουν για το αστείρευτο φυσικό τους κάλλος και όχι μόνο…

Το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι σήμα κατατεθέν της πόλης, δημοφιλής χώρος αναψυχής και ένα από τα καλύτερα 60 πάρκα της Ευρώπης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην Έκθεση «Πλατείες της Ευρώπης / Πλατείες για την Ευρώπη» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Η Έκθεση οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Βενετίας, το Πολυτεχνείο της Καταλονίας, το Πανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και άλλους φορείς, που συμπεριέλαβαν τις Πηγές της Αγίας Βαρβάρας στη λίστα με τα 60 καλύτερα πάρκα και πλατείες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η διαμόρφωση του χώρου, όπως τον βλέπουμε σήμερα, βασίστηκε σε μελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε το πρώτο βραβείο στο Αμβούργο, ως η καλύτερη μελέτη - αξιοποίηση τουριστικού χώρου. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λειτουργεί το πρώτο κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών, ενώ σύντομα θα λειτουργήσει σε περίοπτη θέση και δεύτερο θεματικό κέντρο ενημέρωσης.

Οι κεντρικές πηγές των νερών που βλέπουμε μέσα στην πόλη της Δράμας, βρίσκονται στον Κήπο και στην Αγία Βαρβάρα. Μάλιστα, τα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά της Αγίας Βαρβάρας έχουν αξιόλογο ζωικό πλούτο: μπορεί κανείς να διακρίνει εκεί καραβίδες και μικρές μπριάνες, ενώ στα πιο ορμητικά νερά υπάρχουν πέστροφες και ποταμοκέφαλοι. Ακόμη, κάτω από την επιφάνεια των νερών μπορεί εύκολα να δει κάποιος τα θεμέλια ενός κτίσματος, που σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο ήταν τα ερείπια της παλαιάς εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, από τα οποία ανέβλυσε νερό, όταν οι Τούρκοι την γκρέμισαν, για να χτίσουν στη θέση της τζαμί. Σ’ αυτό το σημείο, από ειδική διαμορφωμένη εξέδρα, γίνεται κάθε χρόνο και η ρίψη του Σταυρού των Φώτων.

Η Αγία Βαρβάρα είναι και πολιούχος της Δράμας και κάθε χρόνο, ανήμερα της γιορτής της, μετά την περιφορά της εικόνας, και ενώ έχει πλέον βραδιάσει, τα παιδιά αφήνουν πάνω στο νερό καραβάκια με αναμμένα κεριά, δημιουργώντας ένα μαγικό σκηνικό. Ο κόσμος που μαζεύεται στις πηγές χαζεύει για ώρες το θέαμα, ενώ ανάμεσα στις συζητήσεις θα ακούσετε και ποιο καραβάκι ξεχωρίζει. Η βραδιά ολοκληρώνεται με ένα πιάτο ζεστής «Βαρβάρας», ένα παραδοσιακό έδεσμα που φτιάχνουν οι ντόπιοι, για να τιμήσουν την Αγία. Πρόκειται για ένα γλυκό με βρασμένο σιτάρι, που περιέχει ζάχαρη, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και μπαχαρικά, και θυμίζει αρκετά τον ανατολίτικο Ασουρέ.

Το έθιμο της «Βαρβάρας» έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και τα δείπνα της Εκάτης, και αργότερα προσαρμόστηκε από τον χριστιανισμό, και τηρείται στη Θράκη μέχρι και σήμερα ως μέρος της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης. Σύμφωνα με το έθιμο, η Βαρβάρα ετοιμάζεται αποβραδίς και ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας μοιράζεται ζεστή και αχνιστή στα σπίτια της πόλης. Αν βρεθείτε στην περιοχή 4 Δεκεμβρίου θα ζήσετε από κοντά αυτήν τη ξεχωριστή γιορτή, και συνάμα θα απολαύσετε το πανέμορφο φυσικό τοπίο στις πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.