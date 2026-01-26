Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η καθηγήτρια και διευθύντρια γυμνασίου στις Σέρρες που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία, στη διάρκεια του μαθήματος.

Επιπλέον, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την « έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με τον σύζυγο της 60χρονης εκπαιδευτικού, η γυναίκα πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια, γεγονός που το γνώριζε η διεύθυνση του σχολείου.

«Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων», αναφέρεται στο επίσημο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

