Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Καβάλα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Καβάλα υπάρχει ένα πηλοθεραπευτήριο το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, ο πηλός που βγαίνει στην περιοχή συνδυάζεται με τα ιαματικά νερά και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό καθώς χιλιάδες επισκέπτες το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να απολαύσουν τις θεραπευτικές ιδιότητες του πηλού.

“Κυρία Στέλλα”, η μαγείρισσα της Καβάλας. Μια γυναίκα, «έξω καρδιά», αληθινή, αυθόρμητη και με μια αγκαλιά πάντα ανοιχτή για όλους. Κάθε μέρα μαγειρεύει για τους τηλεθεατές του τοπικού καναλιού της Καβάλας, και εκείνοι την νιώθουν δικό τους άνθρωπο.

Ο 74χρονος Νίκος Καρασακαλίδης από την Καβάλα ζει σε άσχημες συνθήκες χωρίς ρεύμα, μετά την ξαφνική διακοπή του μοναδικού επιδόματος που έπαιρνε. Η βοήθεια φίλων και Εκκλησίας δεν αρκεί και όσοι τον νοιάζονται ζητούν να βρεθεί λύση.

