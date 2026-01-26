Ρωσία: «Αγκάθι» για τον τερματισμό του πολέμου το Ντονμπάς

Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία -οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν σήμερα το 90% - εκτός αν το Κίεβο το παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μέρος της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» αναφέρεται σε αυτό που, σύμφωνα με πηγή κοντά στο Κρεμλίνο, συμφωνήθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο.

Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραδώσει στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και θα παγώσει τις γραμμές του μετώπου σε άλλα μέρη της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσει στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα αξιολόγησε ως εποικοδομητικές τις συνομιλίες με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, έληξαν χωρίς συμφωνία, αλλά αναμένεται νέος γύρος επαφών το επόμενο Σαββατοκύριακο.

