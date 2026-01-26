Λογαριασμός
ΕΕ: Αυστηρά μέτρα κατά του Grok του Ίλον Μασκ

Σύμφωνα με την Handelsblatt, τα αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία xAi του Mασκ να αποσύρει το Grok από την ΕΕ

Grok

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινήσει διαδικασία κατά του chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ, βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt την Δευτέρα, το οποίο επικαλείται τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, τα αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία xAi του Mασκ να αποσύρει το Grok από την ΕΕ.

