Οι Ιάπωνες θαυμαστές των πάντα συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στον ζωολογικό κήπο Ueno του Τόκιο για να δουν για τελευταία φορά τα δίδυμα γιγαντιαία πάντα Ξιάο Σιάο (Xiao Xiao) και Λέι Λέι (Lei Lei), προτού επιστρέψουν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Η αναχώρησή τους την Τρίτη θα αφήσει την Ιαπωνία χωρίς πάντα για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα. Με τις σχέσεις του Τόκιο με το Πεκίνο στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και χρόνια, οι πιθανότητες να βρουν αντικαταστάτη είναι ελάχιστες.

Το Πεκίνο δανείζει πάντα σε άλλες χώρες, αλλά διατηρεί την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μικρών που παράγουν.

Ο Ξιάο Σιάο και η αδερφή του Λέι Λέι γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο Ουένο το 2021, από τη μητέρα Shin Shin και τον πατέρα Ri Ri.

Οι γονείς επέστρεψαν στην Κίνα το 2024, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της αδελφής των διδύμων, Xiang Xiang.

Η Κίνα έστειλε για πρώτη φορά πάντα στην Ιαπωνία το 1972, ένα δώρο που σηματοδότησε την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Οι χαριτωμένες ασπρόμαυρες αρκούδες κέρδισαν αμέσως τις καρδιές των Ιαπώνων έκτοτε, οι δώδεκα διάδοχοί τους έχουν γίνει εθνικές διασημότητες.

Η Ιαπωνία αποχαιρετά με θλίψη τα τελευταία πάντα

Στον ζωολογικό κήπου Ueno, χιλιάδες Ιάπωνες όλων των ηλικιών έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τις αγαπημένες τους ασπρόμαυρες αρκούδες, τραβώντας με τα κινητά τους βίντεο και φωτογραφίες.

Τεράστιες αφίσες και βίντεο των Ξιάο Σιάο και Λέι Λέι παίζουν σε γιγαντοοθόνες στο κέντρο του Τόκυο, ενώ οι Ιάπωνες αφήνουν αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε έναν ειδικό τοίχο εμπορικού κέντρου, δίπλα στον ζωολογικό κήπο.

Η Μιτσίκο Σέκι, μακροχρόνια θαυμάστρια των πάντα δήλωσε στο ΑΡ ότι δεν θέλει να δει τα πάντα να εμπλέκονται στη διπλωματική διαμάχη. «Είναι ζώα που μπορούν να προσφέρουν τεράστια παρηγοριά. Η Ιαπωνία χρειάζεται τα πάντα και ελπίζω οι πολιτικοί να βρουν μια λύση».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκουό Τζιακούν, όταν ρωτήθηκε για την αποστολή νέων πάντα από την Κίνα στην Ιαπωνία, είπε: «Γνωρίζω ότι τα γιγάντια πάντα αγαπιούνται από πολλούς στην Ιαπωνία και καλωσορίζουμε Ιάπωνες φίλους να τα επισκεφτούν στην Κίνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.