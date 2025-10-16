Για αλεξίπτωτο πλαγιάς στη Δράμα

Του Νικόλα Μπάρδη

Όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε πως είναι απελευθερωτικό, ενώ επιστρέφουν ξανά και ξανά για να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Στον Κορύλοβο Δράμας υπάρχουν δύο πίστες απογείωσης για αλεξίπτωτο πλαγιάς, ένα χόμπι – σπορ που κάθε χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές. Η μορφολογία του εδάφους με τους λόφους, καθώς και η πεδιάδα που απλώνεται μπροστά, δημιουργεί το κατάλληλο πεδίο δράσης για το παραπέντε.

Μία διθέσια πτήση πραγματοποιείται με έναν έμπειρο και πιστοποιημένο πιλότο και διαρκεί περίπου 15 με 20 λεπτά. Είναι ένας μοναδικός τρόπος να απολαύσεις την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας, αλλά και τη θέα από ψηλά, πάντα όμως με ασφαλή τρόπο. Για κάποιους βέβαια είναι αρκετά extreme, ωστόσο οι ειδικοί λένε πως άπαξ και το δοκιμάσεις, φεύγουν όλες οι φοβίες και πρότερες ανησυχίες που τυχόν μπορεί να έχεις.

Όλοι μπορούν να «πετάξουν», από ηλικίες 8 μέχρι 70 ετών, και δεν χρειάζεται να είσαι έμπειρος ή να έχεις εκπαιδευτεί πάνω σ’ αυτό. Πριν την πτήση γίνεται ένα επιτόπιο, χαλαρό τρέξιμο, σαν ζέσταμα, διότι τόσο κατά την απογείωση, όσο και στην προσγείωση του αλεξίπτωτου θα χρειαστεί να κάνετε κάποια μεγάλα και γρήγορα βήματα μαζί με τον πιλότο. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, και όλες οι σκέψεις στο μυαλό σωπαίνουν από την στιγμή που τα πόδια σηκώνονται στον αέρα…

Ωστόσο, αν θέλεις να δοκιμάσεις αυτήν την δραστηριότητα, πρέπει να είσαι και κατάλληλα ντυμένος. Καλό, λοιπόν, είναι να φοράτε αθλητικά παπούτσια, ή μποτάκια πεζοπορίας που κρατάνε τα πόδια ζεστά. Οποιοδήποτε άλλο υπόδημα θα σας δυσκολέψει και στο τρέξιμο, πριν την απογείωση, και στην προσγείωση. Η διάρκεια της πτήσης μπορεί να διαρκέσει από 5 μέχρι 20 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και το ύψος της απογείωσης. Οι περισσότερες πτήσεις διαρκούν συνήθως ένα τέταρτο.

Οι πίστες που υπάρχουν νότια και ανατολικά στον Κορύλοβο Δράμας αποκτούν ολοένα και περισσότερους πιστούς θαυμαστές, οι οποίοι έχοντας ζήσει τη μαγεία της ελεύθερης πτώσης, επιστρέφουν εκεί για να αποφορτιστούν από το στρες και τα άγχη της καθημερινότητας, και να απολαύσουν τη μαγική, πανοραμική θέρα. Ομολογουμένως πρόκειται για μία ξεχωριστή εμπειρία, που αν βρεθείτε στην περιοχή και είστε αρκετά τολμηροί, αξίζει να δοκιμάσετε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας αποζημιώσει στο έπακρο, ενώ φεύγοντας θα πάρετε και το αναμνηστικό βίντεο από την πτήση σας, για να το ανεβάσετε στα social media!

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι τη Δράμα και μας μετέδωσε μοναδικές εικόνες από αυτό το extreme σπορ που έχει γίνει η αγαπημένη διέξοδος για πολλούς ταξιδιώτες και όχι μόνο.

Πηγή: skai.gr

