Δύο επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες και ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στην πόλη Σλαβιάνσκ-ον-Κουμπάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν πάνω τους, ανακοίνωσε σήμερα το κέντρο εκτάκτων καταστάσεων του Κρασνοντάρ.

Το κέντρο δεν διευκρίνισε ποιες επιχειρήσεις επλήγησαν. Στην πόλη υπάρχει ένα ιδιωτικό διυλιστήριο με παραγωγική ικανότητα περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα, το οποίο προμηθεύει καύσιμα τόσο την εσωτερική αγορά όσο και για το εξωτερικό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 34 από τα οποία στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Πηγή: skai.gr

