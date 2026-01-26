Ebury: Η αναταραχή στις ιαπωνικές αγορές και η πολιτική αβεβαιότητα πλήττουν το δολάριο

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο είχε μια εξαιρετικά κακή εβδομάδα έναντι σχεδόν όλων των βασικών νομισμάτων παγκοσμίως. Παρότι ο Τραμπ έκανε εκ νέου πίσω στο ζήτημα της Γροιλανδίας, η ανακούφιση στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν επεκτάθηκε στο αμερικανικό νόμισμα.

Οι ανανεωμένες απειλές για δασμούς και η πολιτική εργαλειοποίηση των δικαστηρίων με στόχο την πίεση για αναγκαστική μείωση των επιτοκίων σημαίνουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική πολιτική και η θεσμική αποδυνάμωση θα παραμείνουν στο προσκήνιο για τους διεθνείς επενδυτές. Έτσι, η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου μέσω πώλησης δολαρίων γίνεται ολοένα και περισσότερο η εύκολη επιλογή. Οι ιαπωνικές απειλές για παρέμβαση προς στήριξη του γεν, με τη στήριξη των ΗΠΑ, προσέθεσαν περαιτέρω αναταραχή, οδηγώντας στη χειρότερη εβδομάδα του δολαρίου εδώ και μήνες.

Η συνεδρίαση της Federal Reserve αυτή την εβδομάδα διαμορφώνεται ως κρίσιμο γεγονός. Αν και υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η ρητορική θα είναι επιθετική, εν μέρει λόγω των ισχυρών οικονομικών δεδομένων και εν μέρει ως απάντηση στις επιθέσεις του Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρότι το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί, το λεγόμενο «Sell America trade» δεν βρίσκεται σε εξέλιξη από τη στιγμή που ο Τραμπ υπαναχώρησε στο ζήτημα της Γροιλανδίας. Το πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμών στη Μινεσότα θα επηρεάσει επίσης τις αγορές, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο νέου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όταν η τρέχουσα συμφωνία χρηματοδότησης λήξει αυτή την Παρασκευή. Με περιορισμένα αξιόλογα μακροοικονομικά νέα αλλού, η προσοχή παραμένει μοιρασμένη μεταξύ των απειλών ιαπωνικής παρέμβασης για στήριξη του γεν και του πολιτικού χάους στις ΗΠΑ και της επίδρασής του στο δολάριο.

Στερλίνα

Ο καταιγισμός δεδομένων της περασμένης εβδομάδας ελάχιστα βοήθησε στην αποσαφήνιση της μελλοντικής πορείας της Τράπεζας της Αγγλίας. Η αγορά εργασίας φαίνεται να εξασθενεί, όμως τα στοιχεία μισθοδοσίας έρχονται σε σύγκρουση με τα πιο θετικά, αν και ετεροχρονισμένα, στοιχεία ερευνών. Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, άνω του 3%, και δεν δείχνει σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν περιορισμένες ανακοινώσεις, επομένως αναμένουμε ότι η στερλίνα θα ακολουθήσει το ευρώ σχεδόν βήμα προς βήμα.

Ευρώ

Οι δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Ιανουάριο αποτέλεσαν μια ελαφρά απογοήτευση. Παρότι επιβεβαίωσαν το αφήγημα μιας γερμανικής ανάκαμψης που τροφοδοτείται από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο των αρχών του 2025, η απώλεια δυναμικής της γαλλικής οικονομίας υπεραντιστάθμισε την εξέλιξη αυτή και ο συνολικός δείκτης υποχώρησε οριακά. Ένας θετικός παράγοντας είναι η συνεχιζόμενη ανατίμηση του κινεζικού γουάν, η οποία θα προσφέρει κάποια ανακούφιση στη βιομηχανία της Ευρώπης που ανταγωνίζεται τα κινεζικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η πορεία για το κοινό νόμισμα έναντι του δολαρίου παραμένει ανοδική, καθώς οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία μέσω πώλησης δολαρίων.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ παραμένουν αρκετά θετικά, βασιζόμενα μάλιστα στην ήδη ισχυρή επίδοση του 4,4% στο τρίτο τρίμηνο. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας κινούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χαμηλότεροι ρυθμοί δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν μεταφράζονται σε αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται να επισκιάζονται από τη διεθνή ανησυχία για το πολιτικό χάος και τη θεσμική αποδυνάμωση, με αποτέλεσμα το δολάριο να είναι πλέον το νόμισμα με τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κύριων νομισμάτων από την αρχή του έτους, ακόμη χειρότερη και από το γεν. Η προσοχή αυτή την εβδομάδα θα στραφεί, φυσικά, στη συνεδρίαση της Fed του Ιανουαρίου. Η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων και μια πιο επιθετική ρητορική από τον Πάουελ θα μπορούσαν να στηρίξουν το δολάριο, το οποίο ενδεχομένως έχει καταγράψει υπερβολικά μεγάλη και απότομη πτώση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

