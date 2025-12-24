Οι Καταρράκτες του Ρήνου (Rheinfall) στην Ελβετία, κοντά στο Σαφχάουζεν, είναι οι μεγαλύτεροι της Ευρώπης, με ύψος 23-25 μέτρα και πλάτος 150 μέτρα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τον ορμητικό όγκο νερού από εξέδρες και βάρκες και να απολαύσουν το θέαμα όλο τον χρόνο.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μας ξεναγούν σ’ αυτό το εντυπωσιακό θέαμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.