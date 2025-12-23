Ένα 24ωρο στο Μόναχο ξεδιπλώνεται μέσα από εικόνες που συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης: λαϊκές αγορές γεμάτες ζωή και αρώματα, σέρφερ που μετατρέπουν το ποτάμι σε σημείο δράσης και χαλαρές στιγμές στον Αγγλικό Κήπο.

Η στολισμένη Marienplatz μεταμορφώνεται σε γιορτινή καρδιά του Μονάχου, με λαμπερά φωτάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι.

Το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και της Ματίνας Πολυχρόνη δείχνει πώς το Μόναχο συνδυάζει καθημερινότητα, φύση, πολιτισμό και διεθνή χαρακτήρα μέσα σε μόλις μία ημέρα.

