Τουρισμός: Περισσότερο early booking από Γερμανούς

Εκατομμύρια Γερμανοί έχουν κάνει από τώρα την κράτησή τους για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026, αναζητώντας τις πιο προσιτές τιμές. Υποχωρεί αισθητά το last minute.Τα ταξίδια και οι διακοπές παραμένουν η πιο αγαπημένη ενασχόληση των Γερμανών, για την οποία δεν θα διστάσουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Με μία προϋπόθεση όμως: Ότι προηγουμένως θα κάνουν εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίσουν τις καλύτερες προσφορές value for money.



Τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 55 εκατομμύρια Γερμανοί κάνουν διακοπές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το 2025 η μέση δαπάνη στη Γερμανία για τις καλοκαιρινές διακοπές έφτασε τα 1.500 ευρώ, ένα ποσό-ρεκόρ. Για το 2026 δεν αποκλείεται να δούμε νέα ρεκόρ, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των παραθεριστών.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως λέει στο γερμανικό δίκτυο WDR o Μπόρις Ραούλ, εκπρόσωπος της Dertour, ήδη τον Δεκέμβριο του 2025 οι κρατήσεις για το επόμενο καλοκαίρι όχι απλώς είναι περισσότερες, αλλά καταγράφουν μία πολύ σημαντική αύξηση κατά 18%.Συμφέρει το «early booking»;Το αποκαλούμενο early booking, δηλαδή η κράτηση που γίνεται όσο το δυνατόν πιο νωρίς και ασφαλώς πολύ πριν από το καλοκαίρι, προσφέρει κατά κανόνα καλύτερες τιμές. Για πόσο διάστημα ακριβώς; Δεν προβλέπεται μία νομικά δεσμευτική προθεσμία. Σύμφωνα πάντως με το δίκτυο WDR, οι εκπτώσεις για early booking το καλοκαίρι του 2026 μπορεί να φτάσουν το 50% και ισχύουν ακόμη και μέχρι τον Φεβρουάριο, ανάλογα με τον κάθε τουρ οπερέιτορ.Όπως επισημαίνει η Κέρστιν Χάιμ, εκπρόσωπος του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων (DRV), τον τζίρο του κλάδου ανεβάζουν κυρίως οι κρουαζιέρες (στη Μεσόγειο, αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη), καθώς και τα μακρινά, εξωτικά ταξίδια. Αυτή η τάση αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026.Αλλά εδώ ακριβώς είναι που πληθαίνουν και τα early bookings. Διότι, υπό κανονικές συνθήκες, μία κρουαζιέρα στην Καραϊβική για 4 άτομα στοιχίζει πάνω από 15.000 ευρώ, αν συνυπολογίσουμε και τις πτήσεις προς το λιμάνι-αφετηρία.Γιατί όχι «last minute»;Φυσικά δεν υπάρχει ρητή εγγύηση ότι το τουριστικό πακέτο που κλείνεις τον Φεβρουάριο σε χαμηλή τιμή δεν θα προσφερθεί αργότερα σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, για παράδειγμα ως «last minute» πακέτο- ως μία κράτηση της τελευταίας στιγμής.Γενικά όμως, σημειώνουν οι ειδικοί, η τακτική του last minute υποχωρεί. Ανήκουν στο παρελθόν οι εποχές που πολλοί Γερμανοί πήγαιναν με τις αποσκευές τους στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν επιλέξει προορισμό, συνέκριναν τιμές επί τόπου και αυθόρμητα διάλεγαν ό,τι τους φαινόταν πιο ελκυστικό. Αυτό οφείλεται στο ότι σήμερα εφαρμόζονται πιο «δυναμικά» και ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης, ώστε να αποφεύγεται η υπερ-προσφορά κλινών ή αεροπορικών θέσεων.Επιπλέον, στη Γερμανία οι αναχωρήσεις είναι ιδιαίτερα ακριβές, λόγω της υψηλής φορολόγησης. Όπως εξηγεί στην ARD ο εκπρόσωπος της Condor, Ντάνιελ ντε Καρβάλιο, «μία αναχώρηση από τη Φρανκφούρτη μας στοιχίζει σχεδόν 5.000 ευρώ» ενώ το αντίστοιχο κόστος στην Αυστρία είναι, κατά μέσο όρο, 3.785 ευρώ και στην Κωνσταντινούπολη μόλις 522 ευρώ.Πηγές: ARD, WDR, dpa

