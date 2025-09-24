Εξερευνώντας την Κομοτηνή

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κομοτηνή, πρωτεύουσα του Νομού Ροδόπης με περισσότερους από 50.000 μόνιμους κατοίκους, ξεχωρίζει για την σπουδαία ιστορία, την πολυπολιτισμική της ταυτότητα και τα φοιτητικά vibes που αποπνέει όπου κι αν σταθείτε στο κέντρο της πόλης. Κατοικείται ήδη από την Ύστερη Αρχαιότητα και λόγω της στρατηγικής της θέσης εδραιώθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Περιόδου, οπότε και εξελίχθηκε σε μεγάλο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Η πόλη ενσωματώθηκε στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος το 1920, και η απελευθέρωσή της γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μάη. Η σύγχρονη πόλη χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη ποικιλομορφία της και το έντονο μουσουλμανικό στοιχείο, που είναι ορατό από τις αρχιτεκτονικές επιρροές στα κτίρια, μέχρι την κοινωνική ζωή και τα παζάρια.

Το βυζαντινό όνομα της πόλης ήταν Κουμουτζηνά, ή Κομοτηνά. Ως προς την προέλευση του ονόματος έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι έτσι είχαν χαρακτηριστεί τα κτήματα κάποιου κόμητα της περιοχής: Κομητηνά > Κομοτηνά > Κομοτζηνά > Κουμουτζηνά. Η πρώτη χρήση του ονόματος «Γκιουμουλτζίνα», στα τουρκικά “Gümülcine”, έχει καταγραφεί σε οθωμανική πηγή του 1344 μ.Χ. Το όνομα Κομοτηνή ορίσθηκε επισήμως το 1920 με την απελευθέρωση της πόλης, και αποτελεί τη λόγια μορφή του ονόματος Κουμουτζηνά, που χρησιμοποιούσε και ο Κατακουζηνός στα μέσα του 14ου αιώνα.

Η περιήγηση στην Κομοτηνή ξεκινάει από την κεντρική Πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Αποτελεί σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά είναι και το μέρος με τα περισσότερα καφέ, εστιατόρια και μπαράκια. Από εκεί μπορείτε να ξεκινήσετε μία γραφική βόλτα η οποία, από την οδό Ιωαννίνων θα σας βγάλει στην πλακόστρωτη Ερμού. Κάντε μία περατζάδα στα γραφικά μαγαζάκια, τα λεγόμενα «τενεκετζίδικα». Έτσι αποκαλούνταν η παλιά συνοικία της πόλης που δανείστηκε το όνομά της από το επάγγελμα του τενεκετζή που επισκεύαζε και κατασκεύαζε οικιακά σκεύη. Ακριβώς πίσω από την Ερμού βρίσκεται η Δημοτική Αγορά. Στο κέντρο της πόλης μπορεί να δει κανείς και τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού, ο οποίος χτίστηκε το 1884. Ο Πύργος αποτελεί τμήμα του πασίγνωστου τεμένους Γενί Τζαμί, η όψη του οποίου είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες γωνιές της πόλης.

Φυσικά, δεν νοείται να είστε στην Κομοτηνή και να μην πάτε στην Παλαιά Αγορά, η οποία χρονολογείται από την περίοδο των Οθωμανών. Το χαρακτηριστικό της παλιάς αγοράς είναι τα εξαιρετικά μικρά σε μέγεθος μαγαζάκια της, στο όριο της μινιατούρας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την ντόπια κουζίνα, με τους λαχταριστούς μεζέδες και τα σιροπιαστά γλυκά, που βρίσκονται σε αφθονία στα γραφικά καλντερίμια της αγοράς. Οι γεύσεις και τα μεθυστικά αρώματα της Ανατολής θα σας ταξιδέψουν σε άλλα μέρη!

Η βόλτα στην πόλη ολοκληρώνεται με μία επίσκεψη στο μεγαλύτερο και αρχαιότερο μνημείο της Κομοτηνής που χτίστηκε τον 4ο αιώνα από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’: το Βυζαντινό Τείχος. Μέρος του Κάστρου καταστράφηκε από τουρκικές επιδρομές και οι πέτρες του χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο των τζαμιών της περιοχής. Το 1910 ολοκληρώθηκε η καταστροφή του από τους Βούλγαρους, οι οποίοι και κατεδάφισαν μεγάλο μέρος του τείχους και τους 16 πύργους του. Στα ερείπια του φρουρίου της πόλης βρίσκεται και ο ιστορικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου που χρονολογείται από το 1.800. Φημολογείται, μάλιστα, ότι ο ναός χτίστηκε πάνω σε παλαιότερη μεταβυζαντινή εκκλησία του 1548. Τέλος, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης θα δείτε σπουδαία εκθέματα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι την Βυζαντινή Περίοδο, που καταδεικνύουν την σπουδαιότητά της στο πέρας των αιώνων.

Η σύγχρονη πόλη της Κομοτηνής είναι ένα σπάνιο πολυπολιτισμικό αστικό μωσαϊκό, που συνδυάζει με τρόπο αρμονικό διαφορετικές κουλτούρες και πολιτιστικά στοιχεία που την καθόρισαν, και της έδωσαν μορφή και ταυτότητα στο πέρας των χρόνων. Από τους χριστιανικούς ναούς και τα τζαμιά, μέχρι τα βυζαντινά τείχη και την παλιά αγορά η πόλη βρίθει ιστορικών στοιχείων και αντιθέσεων, και εκεί έγκειται και η ιδιαίτερη γοητεία της. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλής όπως η γειτονική Ξάνθη, όμως αξίζει να της δώσετε μία ευκαιρία και να τη γνωρίσετε!



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

