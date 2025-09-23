Κίρκη Έβρου: Το χωριό της αλληλεγγύης

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κίρκη είναι ένα μικρό χωριό του Έβρου, που βρίσκεται χτισμένο στην κοιλάδα του ποταμού Ειρήνη, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Αλεξανδρούπολη. Κάποτε το χωριό περιτριγυρίζονταν από πυκνά δάση, όμως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 το τοπίο άλλαξε άρδην πρόσωπο και μαζί μ’ αυτό άλλαξε μια για πάντα και η ζωή των κατοίκων, που είδαν τις περιουσίες, τις καλλιέργειες και τα ζώα τους να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι φωτιές κύκλωσαν το χωριό, πολλά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και κάποια άλλα γκρεμίστηκαν ολοσχερώς. Η εικόνα του οικισμού την επόμενη ημέρα δεν θύμιζε σε τίποτα το άλλοτε γραφικό χωριό, και η μελαγχολία πότισε την ψυχή και το βλέμμα των ανθρώπων. Όμως δεν το έβαλαν κάτω!

Οι κάτοικοι του χωριού έδειξαν δύναμη ψυχής και σθένος. Δεν τα παράτησαν και όλοι μαζί σαν γροθιά αποφάσισαν να δράσουν άμεσα, για να βοηθήσουν το χωριό τους να ξαναχτιστεί, και οι πληγέντες συγχωριανοί τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Έτσι, πουλώντας μπλουζάκια, και μέσα από άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις, συγκέντρωσαν έσοδα για καλό σκοπό, και κατάφεραν να ξαναχτίσουν, αλλά και να επιπλώσουν το σπίτι του κύριου Χριστόφορου, που είχε καταστραφεί από τη φωτιά. Το «Χωριό της Αλληλεγγύης» έδωσε το καλό παράδειγμα και έγινε φάρος ελπίδας και για άλλα μέρη που έχουν υποστεί ανάλογες καταστροφές. Φυσικά δεν σταματούν εδώ τις δράσεις τους και ευελπιστούν τα επόμενα χρόνια να καταφέρουν να ξαναχτίσουν και τα 27 σπίτια του χωριού τους, που λαβώθηκαν από την πυρκαγιά.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού κατάφερε να ευαισθητοποιήσει κόσμο όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με στόχο να στηρίξει τους πυρόπληκτους της περιοχής και να τους βοηθήσει να παραμείνουν στον τόπο τους, και να μη φύγουν από εκεί. Ο κύριος Χριστόφορος με δάκρυα συγκίνησης και χαράς άνοιξε το σπίτι του στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα και μίλησε για την τεράστια αγκαλιά των συγχωριανών του, που του έδωσαν και πάλι το σπίτι του. Εκεί πλέον μπορεί να φιλοξενεί το εγγόνι του, και γι’ αυτόν δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή απ’ αυτό. Όπως λέει και ο ίδιος, αν δεν είχε τη βοήθεια των συγχωριανών του δεν θα είχε καταφέρει τίποτα, και τα βουρκωμένα μάτια του αντανακλούν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που νιώθει.

Η Κίρκη είναι ένα χωριό που ξαναχτίζει την ελπίδα και εκπέμπει ένα φως αισιοδοξίας μέσα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «η ισχύς εν τη ενώσει», που σημαίνει ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα. Και η αλήθεια είναι πως όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, γιατί μόνο τότε είμαστε πιο δυνατοί και ανθεκτικοί απέναντι στις κακοτοπιές της ζωής.

Πηγή: skai.gr

