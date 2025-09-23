Ο Μέγας Αλέξανδρος προσπάθησε να κατακτήσει την Τερμησσό, αλλά απέτυχε. Σήμερα, τα απίστευτα έρημα ερείπια αυτής της άλλοτε πανίσχυρης πόλης, σκαρφαλωμένης σαν οχυρωμένη αετοφωλιά ψηλά στα βουνά της νοτιοδυτικής Τουρκίας, μπορούν να κατακτηθούν από όποιον είναι πρόθυμος να κάνει την ανάβαση. Λίγοι όμως το επιχειρούν. Ένας ιστορικός τόπος με ελάχιστο τουρισμό. Αυτή είναι η Τερμησσός.

Ένα θεαματικό αρχαιολογικό στολίδι, διατηρημένο μέσα στην απομόνωση, το οποίο βλέπουν μόνο εκείνοι που κάνουν τη διαδρομή από τα παραλιακά θέρετρα της τουριστικής Αντάλια. Οι τυχεροί που θα το εξερευνήσουν, θα απολαύσουν ένα μεγάλο προνόμιο. Να περιπλανώνται μόνοι τους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αρχαίες πόλεις της Τουρκίας.

Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική: ιστορία και τοπίο, θέα και σιωπή, φύση και καταστροφή, όλα συνδυασμένα δημιουργούν ένα από τα πιο υποτιμημένα θαύματα της μεσογειακής αρχαιολογίας.

Εδώ, σιγά σιγά καταβροχθισμένη από τη βλάστηση και φθαρμένη από τον χρόνο, στέκουν γιγαντιαία μαυσωλεία, τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, ναοί, επιβλητικά τείχη και ένα εκπληκτικό θέατρο, σκαρφαλωμένο σαν το Μάτσου Πίτσου σε μια κορυφή με θέα που εκτείνεται για μίλια γύρω.

Παρά την ερημιά της, η Τερμησσός είναι εύκολα προσβάσιμη. Μόλις 45 λεπτά χρειάζονται με αυτοκίνητο από το κέντρο της Αντάλιας ως την πύλη του Εθνικού Πάρκου Γκιουλλούκ-Τερμησσού, έναν προστατευμένο βιότοπο που περικλείει τα ερείπια. Μετά την καταβολή τριών ευρώ στην είσοδο, μια ακόμη 10λεπτη διαδρομή σε φιδωτό δρόμο ανεβάζει τους επισκέπτες στα 1.000 μέτρα.

Ο δρόμος καταλήγει σε έναν φαινομενικά ασήμαντο χώρο στάθμευσης με μια δημόσια τουαλέτα. Στην πραγματικότητα, εδώ βρισκόταν κάποτε η τεράστια αγορά της πόλης, που 2.000 χρόνια πριν έσφυζε από εμπόρους και πολίτες. Εδώ ξεκινά η περιπέτεια της Τερμησσού.

Κρυμμένα από τη βλάστηση βρίσκονται τα πέτρινα υπολείμματα μιας μεγαλοπρεπούς οδού, πλαισιωμένης όχι από σπίτια ή καταστήματα, αλλά από τάφους των ισχυρών της πόλης. Σαρκοφάγοι με σκαλισμένες ασπίδες και λόγχες, άλλες μικρές και άλλες πελώριες, διασκορπισμένες παντού. Όλες έχουν συληθεί: τα καπάκια ανασηκωμένα, τα τοιχώματα σπασμένα. Οι ρίζες των δέντρων και οι κισσοί έχουν εισχωρήσει στις πέτρες.

Ο ξεναγός και καλλιτέχνης Önder Uğuz, που ερωτεύτηκε την Τερμησσό το 1996, λέει χαριτολογώντας: «Οι κλέφτες εδώ ήταν πολύ καλοί στη δουλειά τους».

Η ανάβαση προς την καρδιά της πόλης απαιτεί πεζοπορία σε ανηφορικό μονοπάτι, κάπως δύσβατο. Στιβαρά παπούτσια και αντοχή είναι απαραίτητα. Το καλοκαίρι, καλύτερα να έρθει κανείς νωρίς, με άφθονο νερό. Σύντομα, εμφανίζονται τα κατώτερα τείχη, μια πρώτη ένδειξη της οχυρωματικής δύναμης της πόλης, χτισμένης πιθανότατα τον 4ο ή 5ο αιώνα π.Χ., πολύ πριν από τους Ρωμαίους.

Οι κάτοικοι της Τερμησσού, οι Σόλυμοι, απόγονοι των Λουβίων, είχαν στρατηγική ιδιοφυΐα: η πόλη τους ήταν σε εμπορικό δρόμο, πλούτιζε από το εμπόριο και η υψομετρική της θέση την έκανε απόρθητη. Έτσι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος εμφανίστηκε το 333 π.Χ., δεν μπόρεσε να την καταλάβει, παρά τις προσπάθειες. Την αποκάλεσε «αετοφωλιά».

Οι Ρωμαίοι αργότερα την έθεσαν υπό έλεγχο, όχι με βία, αλλά με προστασία και προνόμια, «σαν τη μαφία», όπως λέει ο Uğuz.

Καθώς ανεβαίνεις ψηλότερα, συναντάς το γυμνάσιο της πόλης, έναν χώρο εκπαίδευσης στρατιωτών με λουτρά και αίθουσες. Παραδίπλα η παλαίστρα, όπου γίνονταν αγώνες πάλης. Τα κτίσματα, ερειπωμένα από σεισμό πιθανώς τον 4ο ή 5ο αιώνα μ.Χ., έχουν μείνει όπως ήταν εδώ και 1.600 χρόνια.

Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025 επικεντρώνονται στο μαυσωλείο, τον δρόμο της νεκρόπολης, τις υδραυλικές κατασκευές και την Πύλη του Αδριανού.

Ακόμη ψηλότερα, τα ανώτερα τείχη προσφέρουν πανοραμική θέα. Εκεί βρίσκονται και οι τεράστιες υπόγειες δεξαμενές νερού, σκαλισμένες στο βράχο, που μπορούσαν να χωρέσουν έως 1.500 τόνους, κρίσιμες για την επιβίωση μιας πόλης χωρίς πολλές φυσικές πηγές.

Λίγο παραπέρα, σώζεται το βουλευτήριο, άλλη μία αγορά και ένας κιονοστοιχισμένος δρόμος με πολυτελή καταστήματα. «Αυτό είναι το Σανς Ελιζέ της Τερμησσού», λέει ο Uğuz.

Και τέλος, στην κορυφή, αποκαλύπτεται το θέατρο, με θέσεις για 4.000 θεατές και συγκλονιστική θέα προς ιερό βουνό και, σε καθαρό καιρό, μέχρι την Αντάλια. Ένας χώρος ρωμαϊκής προπαγάνδας, αλλά και συλλογικής ζωής.

Ο Uğuz λέει πως δεν κουράζεται ποτέ να επιστρέφει. «Συνήθως κάθομαι εκεί με τη γυναίκα μου, κάτω από ένα άρκευθο, με γαλάζιο ουρανό και την υπέροχη θέα. Μόνο μια κρύα μπίρα λείπει.»

