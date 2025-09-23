Μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία μπορούν να ζήσουν οι τουρίστες και επισκέπτες που θα βρεθούν στη Βαρκελώνη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα της, η TMB, η υπηρεσία μετρό της ισπανικής μητρόπολης, ανοίγει για πρώτη φορά για το κοινό 2 «σταθμούς - φαντάσματα», δηλαδή που δεν λειτουργούν και δεν είναι προσβάσιμοι, για μία δωρεάν ξενάγηση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στον σταθμό «Γκαουντί», ο οποίος χτίστηκε το 1968 αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία.

Ο δεύτερος «σταθμός – φάντασμα» είναι ο Correos, ο οποίος λειτούργησε από το 1934 έως το 1972. Ο Correos δεν διαθέτει σημείο πρόσβασης από τον δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να περπατήσουν μέσα στα τούνελ, κατά μήκος των γραμμών για να φτάσουν στον σταθμό.

Παράλληλα με τους σταθμούς-φαντάσματα, θα είναι διαθέσιμα προς επίσκεψη και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύστημα του μετρό της Βαρκελώνης, όπως η παλιά σπειροειδής σκάλα Urquinaona και το εργαστήριο Santa Eulàlia, το παλαιότερο στο μετρό, το οποίο άνοιξε το 1922.

Με πληροφορίες από τον Ιndependent

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.