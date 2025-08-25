Η Ελλάδα φημίζεται για τα νησιά της, τα καταγάλανα νερά της και τις υπέροχες παραλίες που διαθέτει. Και αν αναρωτιέστε που βρίσκεται η μεγαλύτερη παραλία στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να πάτε πολύ μακριά για να τη βρείτε παρά μόνο μέχρι την Πρέβεζα.

Πρόκειται για το Μονολίθι, μία παραλία - κόσμημα στα δυτικά της Πρέβεζας, που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις εξωτικές παραλίες. Με μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων την καθιστά τη μεγαλύτερη παραλία με αμμουδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παραλία πήρε το όνομά της από μια συστάδα παραλιακών βράχων σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή. Ξεκινά από το χωριό Μύτικας και φτάνει ως την Καστροσυκιά με το τοπίο να είναι μαγικό. Από εκεί αρχίζει το περίφημο δάσος Μονολιθίου που έχει μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων.

Όποιος επισκεφθεί την παραλία θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα υπέροχα κρυστάλλινα νερά της και να ξαπλώσει στην απέραντη αμμουδιά με μικρό βότσαλο.

Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπεται η οικοδομική δραστηριότητα λόγω της Αρχαίας Νικόπολης που ανήκει Αρχαιολογική Άλφα ζώνη της περιοχής.

Η συγκεκριμένη παραλία διακρίθηκε πριν λίγο καιρό από το διάσημο περιοδικό Forbes, το οποίο τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη παραλία σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.