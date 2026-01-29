Συγκλονιστικές διαστάσεις παίρνει το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ, μέσα από τη μαρτυρία του Έλληνα οδηγού νταλίκας Αναστάσιου Αλχαζίδη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Ο κ. Αλχαζίδης βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος μόλις λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση, οδηγώντας από την αντίθετη κατεύθυνση, με προορισμό την Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε, μια τυχαία στάση που έκανε νωρίτερα για προσωπικούς λόγους, ενδέχεται να του έσωσε τη ζωή.

«Αν δεν είχα σταματήσει, θα ήμουν εγώ απέναντι»

«Θα μπορούσα εν δυνάμει να είμαι εγώ στη θέση του φορτηγού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το βανάκι με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κινούνταν προς την Ουγγαρία, ενώ εκείνος ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, προς την Ελλάδα.

«Αν δεν είχα σταματήσει μισή ώρα νωρίτερα, ίσως να ήμουν εγώ απέναντι από το βανάκι. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν το έζησα από κοντά», δήλωσε εμφανώς συγκλονισμένος.

Όταν έφτασε στην περιοχή, ο δρόμος είχε ήδη κλείσει. «Βρισκόμουν περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά, μέσα στην ουρά που είχε δημιουργηθεί. Όλα ήταν “νεκρά”. Όταν περνάς 40 χρόνια από αυτούς τους δρόμους, καταλαβαίνεις ότι έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο οδικό άξονα της Ρουμανίας «δρόμο καρμανιόλα», επισημαίνοντας ότι η φήμη αυτή δεν είναι υπερβολική, όπως αντίστοιχα ίσχυε για χρόνια και για την Πατρών–Πύργου στην Ελλάδα.

Κατεστραμμένο οδικό δίκτυο από κακοκαιρίες

Ο Αναστάσιος Αλχαζίδης αναφέρθηκε εκτενώς στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, εξηγώντας ότι οι πρόσφατες κακοκαιρίες και οι παγετοί έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές.

«Υπάρχουν παντού γούρνες. Βλέπεις αυτοκίνητα στην άκρη με κλαταρισμένα λάστιχα. Οι ταχύτητες μας το τελευταίο διάστημα δεν ξεπερνούν τα 40 με 50 χιλιόμετρα», είπε.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, το οδόστρωμα ήταν σε καλή κατάσταση και πρόσφατα επισκευασμένο, γεγονός που επέτρεπε την ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων. «Αυτό ήταν το “καλό” κομμάτι του δρόμου. Αν το δυστύχημα είχε συμβεί στο κακό σημείο, ίσως να μην είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Ο έμπειρος οδηγός σημείωσε επίσης ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έχει αποκτήσει αυξημένη κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την ένταξη χωρών στη Συνθήκη Σένγκεν και την κατάργηση χρονοβόρων τελωνειακών ελέγχων.

«Ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Περίπου το 70% της κυκλοφορίας των τουρκικών μεταφορών περνά από εδώ», ανέφερε, εξηγώντας γιατί αποτελεί βασική επιλογή για επαγγελματίες οδηγούς.

«Κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι»

Κλείνοντας τη μαρτυρία του, ο κ. Αλχαζίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα: «Είναι κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, τόσο για το δυστύχημα στη Ρουμανία όσο και για όσα ζούμε καθημερινά στους δρόμους».

Η μαρτυρία του φωτίζει κρίσιμες πτυχές της τραγωδίας και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα διαχρονικά προβλήματα οδικής ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς άξονες υψηλής κυκλοφορίας.

