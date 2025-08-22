Ο ταξιδιωτικός εμπειρογνώμονας Simon Calder έχει μια συμβουλή για όσους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα από τα δεκάδες εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην αρχή της δεύτερης θητείας του ενίσχυσε τους ελέγχους ασφαλείας για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα, σημειώνει το Sky News

Οι Βρετανοί που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ ενδέχεται να υποβληθούν σε μεγαλύτερους ελέγχους ασφαλείας και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου περισσότεροι άνθρωποι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος, έλεγχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απελάσεις υψηλού προφίλ.

Ο Calder έχει μια συμβουλή για όσους ανησυχούν: πετάξτε μέσω Ιρλανδίας.

Οι επιβάτες με προορισμό τις ΗΠΑ που κατευθύνονται μέσω των αεροδρομίων του Δουβλίνου και του Σάνον «προελέγχονται» από τους αξιωματούχους.

Αφού κάνουν check-in με τον συνήθη τρόπο και υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας και ξεχωριστή ενισχυμένη επιθεώρηση, ο Calder λέει ότι οι ταξιδιώτες εξετάζονται σε αυτό που είναι «ουσιαστικά τα σύνορα των ΗΠΑ».

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και ξεπερνιούνται εκεί, αντί για την προσγείωση.

Ο Calder επισημαίνει ότι όταν προσγειώνεστε, σας αντιμετωπίζουν σαν Αμερικανό, χωρίς αναμονή και χωρίς μεγάλες ουρές.

Πηγή: skai.gr

