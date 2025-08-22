Βιετνάμ: Καλοκαιρινές διακοπές στη Σαντορίνη από το «κάτω ράφι»

«Chào mừng» ή καλώς ήλθατε. Ναι, δεν κάνετε λάθος αν είδατε τα βίντεο, αυτή δεν είναι η Σαντορίνη η Νάξος ή κάποιο άλλο ελληνικό νησί, είναι Μαρίνα Son-Tra στο Ντα Νανγκ του Βιετνάμ που λειτουργεί ως υποκατάστατο για τους τουρίστες με πιο... ταπεινό πορτοφόλι.

«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!!! (με το μέρος)... Είναι τρελό!» δηλώνει περιχαρής στην κάμερα για την... ανακάλυψή της η Βρετανίδα τουρίστρια για τη Σαντορίνη από το «κάτω ράφι», ενώ απολαμβάνει καφέ με γάλα καρύδας.

Τον θαυμασμό του για την «ελληνική» Μαρίνα made in Vietnam εκφράζουν όμως κι άλλοι τουρίστες.

«Όπου και να ταξιδέψω το Βιετνάμ με πληγώνει».

goodmorning-hoian.com

Πηγή: skai.gr

