ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες κατά 2,1% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

- Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται σε μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών
- Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων
Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 5,8%.
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,5%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.
Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
- Joshua Volz (υπ. Ενέργειας ΗΠΑ): «Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα»
- Φυσικό αέριο: Τον Φεβρουάριο οι υπογραφές Chevron - Helleniq Energy για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου
- Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και ΗΠΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.