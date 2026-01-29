ΤτΕ: Αυξήθηκαν δάνεια και καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2025

Αύξηση κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών το Δεκέμβριο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους να διαμορφωθεί στο 3,5%.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,8 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,6% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 4.056 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6,3 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1.032 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,1% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, μείωση κατά 305 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 485 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 13,9% από 12,8% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 3,7 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,17 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 11,3% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 3,3 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 6,6% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 87 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,2%, από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 118 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,9% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,9 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

