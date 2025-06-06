Άγιος Στέφανος Σύρου: Ένα εκκλησάκι κρυμμένο σε μία απόμερη σπηλιά του Γαλησσά

Του Νικόλα Μπάρδη

Η κοσμοπολίτικη Σύρος, που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει με επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, ενώ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη τουριστικά, με διάσημα θέρετρα και χώρους εστίασης, έχει και μερικά καλά κρυμμένα στολίδια, που δείχνουν ένα διαφορετικό, πιο αγνό πρόσωπο του νησιού και λίγοι τα γνωρίζουν. Ένα από αυτά είναι και το καθολικό εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, λίγο έξω από τον οικισμό του Γαλησσά στη δυτική Σύρο. Το μικρό αυτό και κατάλευκο ξωκλήσι είναι χωμένο σε μία θαλάσσια σπηλιά, και κυριολεκτικά σφηνωμένο μέσα σε επιβλητικούς βράχους. Ποια είναι όμως η ιστορία του;

Σύμφωνα με την παράδοση, αυτό το εκκλησάκι το έχτισε ένας ψαράς από τον γειτονικό Γαλησσά, ονόματι Στέφανος, ο οποίος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του από ένα τεράστιο χταπόδι, που τον τραβούσε μέσα στη θάλασσα. Τότε αυτός προσευχήθηκε στον Άγιο και έκανε τάμα, πως αν τον σώσει, θα του χτίσει το εκκλησάκι. Κι έτσι έγινε! Αφού σώθηκε, έχτισε ένα εκκλησάκι στο απόμερο αυτό μέρος, για να ευχαριστήσει τον Άγιο, ενώ του έδωσε και το όνομά του. Στις μέρες μας το εκκλησάκι γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο: στις 19 Αυγούστου και στις 27 Δεκεμβρίου. Εκείνες τις ημέρες πλήθος κόσμου συρρέει στην περιοχή, ενώ μετά τη λειτουργία προσφέρεται στους πιστούς μαστίχα και συριανό λουκούμι.

Η πρόσβαση στο απομονωμένο αυτό εκκλησάκι γίνεται είτε με πεζοπορία από τον Γαλησσά, μέσα από ένα μέτριας δυσκολίας μονοπάτι, είτε με σκάφος από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας νερό, καπέλο, αντηλιακό και προμήθειες για όσο χρόνο παραμείνετε εκεί, καθώς στο συγκεκριμένο μέρος δεν θα βρείτε απολύτως τίποτα, παρά μόνο την απόλυτη ησυχία. Εκεί, αφού επισκεφτείτε το εκκλησάκι και διαβάσετε τις αφιερώσεις που γράφει ο κόσμος στο βιβλίο που υπάρχει στο εσωτερικό του, μπορείτε να κάνετε και τις βουτιές σας στα γαλαζοπράσινα νερά της σπηλιάς. Η ενέργεια που αποπνέει ο τόπος είναι μοναδική, ενώ προσφέρεται για digital detox.

Αν επισκεφτείτε την περιοχή με δικό σας σκάφος, τότε αξίζει να μείνετε και για το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Στρώστε μία πετσέτα και καθίστε στον μώλο με τα πόδια στο κύμα, και απολαύστε τον βαθυκόκκινο ήλιο που βουτάει στα νερά του Αιγαίου. Σ’ αυτήν την απόμερη γωνιά του νησιού, μακριά από τις πολύβουες παραλίες και τα δημοφιλή beach bars θα δείτε μία άλλη Σύρο, πιο αυθεντική και πιο όμορφη. Αν βρεθείτε στο νησί, αξίζει να επισκεφτείτε τον Άγιο Στέφανο, και θα μας θυμηθείτε…

Πηγή: skai.gr

