Ξερολιθιές: Το σήμα κατατεθέν της Τήνου

Οι ξερολιθιές ήταν ο μοναδικός τρόπος δημιουργίας καλλιεργήσιμης έκτασης για τον Τηνιακό αγρότη. Αντιμετώπισε την έλλειψη εύφορης γης με μόχθο και δημιούργησε ο ίδιος τη γη του.

Η ξερολιθιά είναι ο φράχτης που χτίζεται από πέτρες χωρίς να χρησιμοποιείται συνδετικό υλικό. Η κατασκευή της απαιτεί κόπο, χρόνο και μαεστρία.

Σημαντικό στοιχείο ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που ταλανίζει το νησί: Οι ξερολιθιές εμποδίζουν τη διάβρωση, συγκρατούν το χώμα, απορροφούν το νερό της βροχής και αποτρέπουν τη μεταφορά του από τα νερά της βροχής. Παρακολουθήσαμε μαθήματα ξερολιθιάς από την ομάδα «Αμπασάδα» και μάθαμε τα πάντα για την τέχνη της ξερολιθιάς, ενώ επισκεφθήκαμε και την έκθεση ξερολιθιάς του οργανισμού ΝΩΜΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.