Ο Βώλαξ ή Βώλακας είναι ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα χωριά της Τήνου. Βρίσκεται σκαρφαλωμένος σε υψόμετρο 340 μέτρων, σ’ ένα μικρό οροπέδιο στο κέντρο του νησιού, 17 χιλιόμετρα μακριά απ’ τη Χώρα, και αριθμεί λιγότερους από 100 μόνιμους κατοίκους. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον Βώλακα από τα άλλα χωριά του νησιού, είναι το απόκοσμο και σεληνιακό τοπίο πέριξ του οικισμού. Μικροί και μεγάλοι γρανιτένιοι βράχοι ηφαιστειογενούς προέλευσης δημιουργούν ένα οπτικό υπερθέαμα, που όμοιό του δύσκολα συναντούμε. Το ιδιόμορφο αυτό τοπίο σε συνδυασμό με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τα γραφικά εκκλησάκια δημιουργούν ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι βράχοι που βρίσκονται σκόρπιοι περιμετρικά του οικισμού, προέρχονται από την Τιτανομαχία. Ο μύθος λέει, πως η μάχη ανάμεσα στους Τιτάνες και τους Θεούς του Ολύμπου έλαβε χώρα στην Τήνο, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Βώλακα, ενώ οι βράχοι αποτελούσαν τα βασικά πολεμοφόδια των δύο υπερδυνάμεων. Σχετικές αναφορές βρίσκουμε στον Όμηρο και τον Ησίοδο.

Ωστόσο, με την προέλευση των απόκοσμων αυτών βράχων δεν ασχολήθηκε μόνο η μυθολογία, αλλά και η επιστήμη. Κατά την επικρατέστερη επιστημονική θεωρία, οι βράχοι προήλθαν από την πτώση κάποιου μετεωρίτη. Ο Βώλακας θεωρείται ως ο κρατήρας που δημιουργήθηκε κατά την πτώση, ενώ τα βράχια ήταν τα διάφορα τμήματά του που διασκορπίστηκαν στην περιοχή. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει πως οι βράχοι είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής έκρηξης, που πραγματοποιήθηκε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια! Οι βράχοι εκτοξεύτηκαν και με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν τη σημερινή τους μορφή.

Χάρη στον Βώλακα και τους μοναδικούς βράχους του, η Τήνος εξελίχθηκε σε διεθνή αναρριχητικό προορισμό, με πίστες υψηλού επιπέδου. Εκεί οι λάτρεις των αναρριχήσεων μπορούν να απολαύσουν δύο είδη αναρρίχησης: με σχοινί και bouldering, δηλαδή αναρρίχηση σε χαμηλά βράχια - μέγιστου ύψους πέντε μέτρων - χωρίς τη χρήση σχοινιού, και με μόνη ασφάλεια την τοποθέτηση ειδικών στρωμάτων στο έδαφος. Αν πάλι δεν είστε λάτρεις των extreme sports, μπορείτε απλά να κάνετε μία πεζοπορία στο πανέμορφο αυτό μέρος.

Εκτός, όμως, από τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, στον Βώλακα θα βρείτε και πολλά παραδοσιακά εργαστήρια καλαθοπλεκτικής, όπου ακόμη και σήμερα τεχνίτες κατασκευάζουν τα περίφημα καλάθια. Εκεί μπορείτε να δείτε πως κατασκευάζονται, να ψωνίσετε ή να φτιάξετε εσείς τα δικά σας καλάθια! Συνεχίζοντας τη βόλτα σας στο χωριό, θα βρείτε και πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, για να δοκιμάσετε τις ντόπιες σπεσιαλιτέ του νησιού. Φεύγοντας, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε κάπαρη, λουκάνικα, μέλι θυμαρίσιο, λιαστές ντομάτες, μαλαθούνι (τυρί μικρού μεγέθους), στρογγυλό (τοπικό πικάντικο τυρί) και σαλτσίτσι (σαλάμι αέρος).

Όπως παντού, έτσι και εδώ, η καρδιά του χωριού είναι οι άνθρωποί του! Στον Βώλακα, λοιπόν, βρίσκεται και ένα Λαογραφικό Μουσείο, που απεικονίζει τη ζωή των ντόπιων τον 19ο αιώνα. Μέσα από περίπου 250 ξεχωριστά εκθέματα θα μάθετε τα πάντα για τη ζωή στο χωριό, τις κτηνοτροφικές εργασίες, την καθημερινότητα μιας οικογένειας, αλλά και την κοινωνική και εκκλησιαστική ζωή των ανθρώπων μιας άλλης εποχής. Όλα αυτά με φόντο τον παραδοσιακό οικισμό του Βώλακα, που διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του στο πέρας των χρόνων.



