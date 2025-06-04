Του Νικόλα Μπάρδη

Κατευθυνόμενοι βόρεια της Χώρας , σε μία απόσταση 23 χιλιομέτρων, συναντούμε τα πανέμορφα Υστέρνια, που αποτελούν ένα από τα παραδοσιακά κέντρα μαρμαροτεχνίας της Τήνου. Σε υψόμετρο 310 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, ο οικισμός διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να τον αναδείξουν στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Τα Υστέρνια ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, το καλό φαγητό και φυσικά για την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα.

Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, η ονομασία οφείλεται στο γεγονός πως στο παρελθόν το χωριό ήταν το τελευταίο απ’ όπου περνούσε αμαξωτός δρόμος, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή η ονομασία οφείλεται στις πολλές στέρνες που υπήρχαν κάποτε γύρω από το χωριό. Τα Υστέρνια αναπτύχθηκαν στο παρελθόν χάρη στη ναυτιλία και στη μαρμαροτεχνία. Μάλιστα, αποτέλεσαν το δεύτερο σημαντικότερο κέντρο της μαρμαροτεχνίας στην Τήνο μετά τον Πάνορμο, αναδεικνύοντας ορισμένους από τους σπουδαιότερους Έλληνες γλύπτες. Το χωριό άκμασε πληθυσμιακά κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ενώ κατά τη διάρκεια του 20ού ο πληθυσμός παρουσίασε σημαντική μείωση. Σύμφωνα με την απογραφή του 1834 τα Υστέρνια είχαν 1.021 κατοίκους και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νησιού. Σήμερα κατοικούν εκεί μόνιμα περίπου 100 ψυχές.

Περιπλανώμενοι στα γραφικά σοκάκια του οικισμού, θα δείτε πολλά διώροφα κυκλαδίτικα αρχοντικά, όλα στολισμένα με μαρμάρινα υπέρθυρα, ενώ κάποια από αυτά διαθέτουν και μαρμάρινα κασώματα. Τα στενά δρομάκια του χωριού είναι ασβεστωμένα, οι φούξια βουκαμβίλιες και τα κόκκινα γεράνια κάνουν αντίθεση με το έντονο λευκό των σπιτιών, ενώ το ηλιοβασίλεμα είναι άκρως μαγευτικό, καθώς από εκεί βλέπεις τον ήλιο να βουτάει κυριολεκτικά στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, και έχεις πανοραμική θέα προς τη Σύρο.

Η καρδιά των Υστερνίων χτυπά φυσικά στον κεντρικό δρόμο του χωριού, που κάποτε φιλοξενούσε δεκάδες εμπορικά καταστήματα, ενώ σήμερα θα βρείτε παραδοσιακά καφενεία, για να κάνετε μία στάση. Ο ίδιος κεντρικός δρόμος περνά από την πανέμορφη και μαρμαρόγλυπτη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, τις εκκλησίες της Αγίας Άννας και της Αγίας Τριάδας, την κεντρική μαρμάρινη πλατεία Γλύνη, καθώς και από το Μουσείο Υστερνιωτών Καλλιτεχνών που αξίζει να επισκεφτείτε. Επίσης, στα Υστέρνια θα δείτε και τους διατηρητέους Μύλους, που βρίσκονται στα δυτικά όρια του χωριού. Αυτό το συγκρότημα ανεμόμυλων, γνήσιο δείγμα λαϊκής τέχνης, χτίστηκε τον 19ο αιώνα και συνέβαλε καθοριστικά στην τοπική οικονομία και τη σίτιση των κατοίκων του χωριού.

Από τα Υστέρνια ξεκινά ένα παλιό, αλλά αρκετά ομαλό και μαρμαροστρωμένο μονοπάτι - χωρίς σκαλοπάτια – που τα συνδέει με το επίνειό τους, τον Όρμο Υστερνίων. Ο «Μαρμαροστρωμένος» δρόμος εξυπηρετούσε στο παρελθόν τη διακίνηση εμπορευμάτων, αφού ο Όρμος Υστερνίων για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως λιμάνι για τα πλοία της γραμμής, αλλά και ως διαμετακομιστικό κέντρο για το εμπόριο του άφθονου Τηνιακού μαρμάρου. Αν πάλι δεν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, μπορείτε να κατεβείτε στην παραλία μέσω του ασφαλτόδρομου. Στις μέρες μας ο Όρμος Υστερνίων αποτελεί έναν αγαπημένο και δημοφιλή παραθαλάσσιο οικισμό, που προσφέρεται για ξέγνοιαστες βουτιές, αφού είναι προστατευμένος από τα μελτέμια του Αιγαίου. Στα αριστερά του Όρμου βρίσκεται και η μικρή αμμουδερή παραλία Σχοινάκι, που είναι η καλύτερη επιλογή για να αράξεις κάτω από τα αρμυρίκια και να απολαύσεις το απέραντο γαλάζιο που ανοίγεται μπροστά σου. Αυτή η ακρογιαλιά είναι ιδανική και για οικογένειες.

Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, ο κόσμος μαζεύεται για να απολαύσει το μαγικό θέαμα. Ο πορφυρός καλοκαιρινός ήλιος βυθίζεται στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, και όλη η πλάση βάφεται με έντονα και ζεστά χρώματα, λίγο πριν γεμίσει ο ουρανός με τους λαμπρούς αστερισμούς. Η μέρα σβήνει, τα φώτα ανάβουν και η ζωή στα Υστέρνια συνεχίζεται σε ένα άκρως καλοκαιρινό και αυθεντικά ελληνικό σκηνικό. Απολαύστε το φαγητό σας ή ένα cocktail δίπλα στο κύμα, και βιώστε την απόλυτη χαλάρωση. Υπάρχει καλύτερος τρόπος από αυτόν, για να κλείσει η μέρα;



Πηγή: skai.gr

