Νέες πληροφορίες για τις εξετάσεις που γίνονται στα μουμιοποιημένα πτώματα «εξωγήινων» - με άγνωστο DNA - που βρέθηκαν στο Περού και παρουσιάστηκαν το 2023 στο Κογκρέσο του Μεξικό, έδωσαν στη δημοσιότητα οι επιστήμονες.

Οι αξονικές τομογραφίες στη Μονσερά – μία από τις θηλυκές εξωγήινες μούμιες που μελετώνται, η οποία βρέθηκε καθιστή, σε εμβρυική στάση - έδειξαν πως την περίοδο που πέθανε ήταν έγκυος.

Ακτινογραφία δείχνει το έμβρυο που κυοφορούσε η Μονσερά, η οποία υπολογίζεται πέθανε πριν από 1.200 χρόνια, πιθανότατα από τραύμα διάτρησης στο στήθος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας που μελετά τις μούμιες, Dr David Ruiz Vela, η Μονσεράτ ήταν λιγότερο από 30 εβδομάδες έγκυος.

Οι αξονικές τομογραφίες αποτύπωσαν το «έμβρυο» να βρίσκεται ανάσκελα, με το κεφάλι του προς τα κάτω, κοντά στην περιοχή της κοιλιάς και το στήθος με τα χέρια του πιο κοντά στην περιοχή της πυέλου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι επιστήμονες υποθέτουν ότι τα οστά του ήταν ακόμα μαλακά, μόλις που άρχιζαν να σκληραίνουν, όταν πέθανε η Μονσεράτ γι αυτό και τμήματα της σπονδυλικής στήλης και των πλευρών του δεν «συγχωνευτήκαν».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέσα στο σώμα του ενός άλλου μουμιοποιημένου όντος βρέθηκαν μεγάλοι σβώλοι – πιθανότατα αυγά – γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν έγκυος.

«Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η Clara ήταν ζωντανή, άθικτη και βρισκόταν σε κύηση» υποστήριξαν οι συνεργάτες του Dr Jose Zalce Benitez, πρώην διευθυντή του Ιατρικού Τμήματος του Ναυτικού του Μεξικού.

Δεκάδες από αυτά τα μυστηριώδη, μουμιοποιημένα σώματα με τα τρία δάχτυλα ανακαλύφθηκαν στην έρημο Nazca από τον δημοσιογράφο και ουφολόγο Jaime Maussan, πυροδοτώντας χρόνια έρευνας για την προέλευσή τους.

Πρόσφατα ομάδα επιστημόνων που εξέτασαν τις «εξωγήινες» μούμιες παρουσίασαν νέα ευρήματα, υποστηρίζοντας πως τα δείγματα είναι «100% αληθινά», καταρρίπτοντας τις θεωρίες άλλων ερευνητών που υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για αρχαίες κούκλες, φτιαγμένες με οστά ζώων.

