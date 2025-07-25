Λογαριασμός
Το Starlink «έπεσε» για 2,5 ώρες παγκοσμίως - Η ανακοίνωση της εταιρείας και η συγγνώμη του Ίλον Μασκ

Το Starlink, με πάνω από 6 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, «έπεσε» της Πέμπτη για περίπου 2,5 ώρες - Τι ανέφεραν ο αντιπρόεδρος της εταιρείας και ο Μασκ 

Starlink

Το δορυφορικό σύστημα διαδικτύου Starlink της SpaceX αντιμετώπισε ένα από τα μεγαλύτερα μπλακ άουτ στην ιστορία του, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς σύνδεση, με κορυφαία στελέχη της εταιρείας αλλά και τον Ίλον Μασκ να ζητά συγγνώμη για τη βλάβη. 

Το Starlink, με πάνω από 6 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, «έπεσε» της Πέμπτη για περίπου 2,5 ώρες, σύμφωνα με ανάρτηση του αντιπροέδρου της Starlink Engineering, Μίκαελ Νίκολς. Η αιτία της διακοπής αποδόθηκε σε βλάβη βασικών εσωτερικών υπηρεσιών λογισμικού που λειτουργούν το βασικό δίκτυο. 

«Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή ενός αξιόπιστου δικτύου και θα προχωρήσουμε σε πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, ώστε να μην επαναληφθεί», σημείωσε ο Νίκολς.

Και ο Ίλον Μασκ απολογήθηκε για τη διακοπή μέσω του Χ.

«Συγγνώμη για τη διακοπή. Η SpaceX θα εντοπίσει και θα διορθώσει την αιτία ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί ξανά». 

Σημειώνεται πως στον ιστότοπο Down Detector υπήρχαν πάνω από 60.000 αναφορές προβλημάτων, με την πλειονότητα των χρηστών να δηλώνει ότι υπήρξε «ολική διακοπή».

Οι χρήστες του Starlink στο X ανέφεραν προβλήματα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία, ενώ το μπλακ άουτ έπληξε και τις στρατιωτικές επικοινωνίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters. 
 

