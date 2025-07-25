Το δορυφορικό σύστημα διαδικτύου Starlink της SpaceX αντιμετώπισε ένα από τα μεγαλύτερα μπλακ άουτ στην ιστορία του, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς σύνδεση, με κορυφαία στελέχη της εταιρείας αλλά και τον Ίλον Μασκ να ζητά συγγνώμη για τη βλάβη.

Το Starlink, με πάνω από 6 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, «έπεσε» της Πέμπτη για περίπου 2,5 ώρες, σύμφωνα με ανάρτηση του αντιπροέδρου της Starlink Engineering, Μίκαελ Νίκολς. Η αιτία της διακοπής αποδόθηκε σε βλάβη βασικών εσωτερικών υπηρεσιών λογισμικού που λειτουργούν το βασικό δίκτυο.

The network issue has been resolved, and Starlink service has been restored. We understand how important connectivity is and apologize for the disruption. — Starlink (@Starlink) July 25, 2025

«Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή ενός αξιόπιστου δικτύου και θα προχωρήσουμε σε πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, ώστε να μην επαναληφθεί», σημείωσε ο Νίκολς.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2025

Και ο Ίλον Μασκ απολογήθηκε για τη διακοπή μέσω του Χ.

«Συγγνώμη για τη διακοπή. Η SpaceX θα εντοπίσει και θα διορθώσει την αιτία ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί ξανά».

Service will be restored shortly.



Sorry for the outage.



SpaceX will remedy root cause to ensure it doesn’t happen again. https://t.co/q1bsTVtMZ7 — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2025

Σημειώνεται πως στον ιστότοπο Down Detector υπήρχαν πάνω από 60.000 αναφορές προβλημάτων, με την πλειονότητα των χρηστών να δηλώνει ότι υπήρξε «ολική διακοπή».

Οι χρήστες του Starlink στο X ανέφεραν προβλήματα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία, ενώ το μπλακ άουτ έπληξε και τις στρατιωτικές επικοινωνίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.



