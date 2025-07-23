Σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, στις 2 Αυγούστου 2027, οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι θα συμβεί μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 1991.

Το φαινόμενο - που χαρακτηρίζεται και η «Έκλειψη του Αιώνα» - θα διαρκέσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα και θα είναι πλήρως ορατό σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τυνησία και το Μαρόκο – γιαυτό και ονομάζεται και «Μεγάλη Έκλειψη της Βόρειας Αφρικής».

H μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου όλων των εποχών

Αν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μία ακόμα μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική ηλιακή έκλειψη υπολογίζεται να συμβεί την Κυριακή, 16 Ιουλίου, του … 2186!

Εκείνη την ημέρα, η Σελήνη θα «καλύψει» τον Ήλιο, βυθίζοντας στο σκοτάδι χώρες στο νότιο ημισφαίριο μέχρι και 7 λεπτά και 29.22 δευτερόλεπτα – πολύ κοντά στο μέγιστο όριο των 7 λεπτών και 32 δευτερόλεπτων που μπορεί να διαρκέσει θεωρητικά μία ολική έκλειψη Ηλίου.

Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια έκλειψη ηλίου των τελευταίων 10.000 ετών (μεταξύ 4.000 π.Χ. και τουλάχιστον 6.000 μ.Χ.)

Η έκλειψη θα «περάσει» πάνω από τα νότια νησιά Γκαλαπάγκος (με συνολική έκλειψη 4 λεπτών να συμβαίνει πάνω από το νότιο άκρο του νησιού Εσπανιόλα), το βόρειο άκρο του Ισημερινού (με συνολική έκλειψη 3 λεπτών και 26 δευτερολέπτων στην Ίσλα Σάντα Ρόσα), την κεντρική Κολομβία (4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πάνω από την Μπογκοτά), την κεντρική Βενεζουέλα και τη βόρεια Γουιάνα (7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακριβώς βόρεια της Άννα Ρετζίνα).

Σκιά διαμέτρου 267 χιλιομέτρων θα σκεπάσει τη Γη, στη μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ιστορική ολική έκλειψη έγινε στις 15 Ιουνίου 743 π.Χ και διήρκεσε 7 λεπτά και 27,54 δευτερόλεπτα.

