Το μυστήριο για την κατασκευή του Στόουνχεντζ (Stonehenge) μπορεί επιτέλους να λυθεί, καθώς νέα μελέτη προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήματα 5.000 ετών – κυρίως το ποιος και πως κατασκεύασε το προϊστορικό, μεγαλιθικό μνημείο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Aberystwyth μελέτησαν τον «ογκόλιθο Newall» - μια πέτρα σε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας πρώιμης ανασκαφής στο Στόουνχεντζ το 1924 – και κατέληξαν ότι αυτή μεταφέρθηκε στον χώρο του μνημείου από τους κατοίκους των νεολιθικών κοινοτήτων της πεδιάδας Salisbury, στην Αγγλία.

Ο καθηγητής Richard Bevins και η ομάδα του συνέκριναν τον ογκόλιθο Newall με πέτρες στο Craig Rhos-y-Felin, μια βραχώδη προεξοχή στη βόρεια πλευρά των βουνών Preseli στην Ουαλία, σε απόσταση μεγαλύτερη των 125 μιλίων (200 χιλιομέτρων.

Η χημική ανάλυση έδειξε πανομοιότυπες ποσότητες θορίου και ζιρκονίου στη γεωλογία του Craig Rhos-y-Felin και στον ογκόλιθο Newall, καθώς και σε άλλα πέτρινα θραύσματα που βρέθηκαν στο Στόουνχεντζ.

Η ανακάλυψη αυτή επιλύει μια μακροχρόνια επιστημονική διαμάχη σχετικά με την παρουσία των τεράστιων λίθων στο προϊστορικό μνημείο, για το αν ευθύνεται για τη μεταφορά τους η μετακίνηση των παγετώνων ή ο ανθρώπινος παράγοντας.

Βάση των ευρημάτων τους, οι ερευνητές του Aberystwyth ανέφεραν ότι οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχτισαν τελικά το Στόουνχεντζ.

Αν οι προϊστορικοί ογκόλιθοι είχαν μεταφερθεί εκεί από την μετακίνηση τεράστιων προϊστορικών παγετώνων, τότε θα είχαν διασκορπίσει παρόμοια κομμάτια – σαν τον ογκόλιθο Newall - σε όλη την περιοχή του Stonehenge, και δε θα είχαν βρεθεί μόνο στον σημερινό αρχαιολογικό χώρο.

Αλυτο μυστήριο εδώ και 5.000 χρόνια

Το Στόουνχεντζ βρίσκεται στην κομητεία του Γουΐλτσάιρ (Wiltshire), περίπου 13 χλμ. βορειοδυτικά του Σώλσμπερι, στην Αγγλία.

Είναι γνωστό ότι οι τεράστιοι βράχοι μεταφέρθηκαν από περιοχές τόσο μακρινές, όσο η νοτιοδυτική Ουαλία και η βορειοανατολική Σκωτία αλλά ο λόγος για τον οποίο χτίστηκε το μνημείο παρέμενε μέχρι τώρα άγνωστος – με θεωρίες να αναφέρουν ότι ήταν ηλιακό ρολόι, νεκροταφείο, τόπος παγανιστικών τελετών ή ακόμα και ότι το έφτιαξαν… εξωγήινοι.

Μέχρι σήμερα, επισήμως, δεν έχει υπάρξει απάντηση για το μυστήριο του Στόουνχεντζ.

Μελετητές από όλο τον κόσμο υποστηρίζουν πως το μνημείο χτίστηκε είτε από Μυκηναίους, είτε από Ρωμαίους, είτε από Βρετανούς, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ακόμα και τη θεωρία ενός εξωγήινου, προηγμένου τεχνολογικά πολιτισμού.

