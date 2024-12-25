Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1992, ο 22χρονος τότε προγραμματιστής Neil Papworth από το Ηνωμένο Βασίλειο, έστελνε το πρώτο γραπτό ηλεκτρονικό προσωπικό μήνυμα στην ιστορία στον συνάδελφό του Ρίτσαρντ Τζάρβις, μέσω της Vodafone.

Εργαζόταν ως προγραμματιστής και μηχανικός δοκιμών για τη δημιουργία της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS). Το μήνυμα του ήταν λιτό «Merry Christmas».

Είναι μάλλον απίθανο να είχε φανταστεί ότι 32 χρόνια αργότερα τα μηνύματα SMS σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παραπάνω από 20 δισεκατομμύρια SMS αποστέλλονται καθημερινά παγκοσμίως. Επισημαίνεται μάλιστα ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο τα παραδοσιακά SMS και δεν περιλαμβάνουν μηνύματα που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp, το Facebook Messenger, το Snapchat, το Viber WeChat, Τelegram οι χρήστες των οποίων ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανά εφαρμογή.

Τα γραπτά μηνύματα στο ξεκίνημα τους είχαν όριο 160 χαρακτήρων. Οι πρώτοι χρήστες ξεπέρασαν αυτόν τον περιορισμό δημιουργώντας σύμβολα από χαρακτήρες του πληκτρολογίου για να εκφράσουν συναισθήματα. Αυτά αργότερα ενέπνευσαν τη δημιουργία των πρώτων emojis (χαρακτήρες που συμβολίζουν συναισθήματα και ιδέες). Το 1999, επτά χρόνια μετά το πρώτο SMS του Νιλ, τα μηνύματα μπορούσαν επιτέλους να ανταλλάσσονται σε πολλαπλά δίκτυα, προωθώντας τα σε μεγαλύτερη δημοτικότητα από ποτέ.

Όπως επίσης κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει το βαθμό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις πιο φτωχές χώρες. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία της GSMA ο αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνά τους 5,6 δισ. με προοπτική το 2030 να ανέλθουν σε 6,3 δισ. σε αριθμό. Με το εντυπωσιακό 60% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου καθώς διαθέτει smart phone, δίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με οποιοδήποτε. Καθώς και τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε τα πάντα: την κινητή και ακίνητη περιουσία μας, να κάνουμε τις αγορές μας και να αφιερώνουμε μεγάλος μέρος στην ψυχαγωγία μας. Κάτι που είχε προβλέψει και σε κάποιο βαθμό επιτύχει ο Ιταλός μεγάλος εφευρέτης του ασύρματου Γουλιέλμος Μαρκόνι 92 ολόκληρα χρόνια πριν.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη, το 1932 στη διάρκεια επίσκεψης του στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του είχε πει στον Λιδωρίκη: «Δεν είμαστε πολύ μακριά από τον καιρό μίας απολύτου ραδιοτηλεγραφικής επικρατήσεως. Πολύ σύντομα δεν θα έχομε ανάγκη να δεχόμεθα τη μεσολάβηση του σταθμού του ασυρμάτου. Ο καθένας από το σπίτι του θα μπορεί να συνεννοείται με πρόσωπα που είναι πολύ μακράν, εις την άλλην άκρη του κόσμου, και αυτό ασφαλώς θα είναι ένας παράδεισος και ευκολίας και οικονομίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

