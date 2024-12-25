«Δώρο» από τη NASA: Αστέρια σχηματίζουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 

Την μαγευτική εικόνα ενός αστρικού σμήνους που σχηματίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σύμπαν, δημοσίευσε η NASA, κάνοντας ένα απίθανο δώρο στους ακολούθους της στα social media, παραμονή Χριστουγέννων.

«Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο NASA Chandra X-ray μας χάρισε ένα σμήνος αστεριών. Φέτος, οι νέες προβολές των τηλεσκοπίων (σε συνδυασμό με τα δεδομένα Chandra) μας έδωσαν κάτι ξεχωριστό», έγραψε η NASA.

Το αστρικό σμήνος NGC 2264, που ονομάζεται επίσης «σμήνος χριστουγεννιάτικου δέντρου», είναι μια συστοιχία νεαρών άστρων ( ηλικίας μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών) που βρίσκεται στον Γαλαξία μας, περίπου 2.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Αυτά τα αστέρια φαίνονται στην φωτογραφία ως μπλε και άσπρα φώτα, και περιβάλλονται από στροβιλισμούς αερίου - τις «πευκοβελόνες» του δέντρου - με το πράσινο να αντιπροσωπεύει το φως στο ορατό φάσμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.