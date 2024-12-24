Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe έφθασε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, πιο κοντά από ποτέ στον Ήλιο, προκειμένου να μελετήσει την ατμόσφαιρά του.

Το μη επανδρωμένο σκάφος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 μια επταετή αποστολή, με στόχο να αποκαλύψει τα μυστικά του Ήλιου – π.χ. για τις ηλιακές καταιγίδες που έχουν αντίκτυπο στις τηλεπικοινωνίες μας.

Γύρω στις 13:53 (ώρα Ελλάδος), το Parker Solar Probe επρόκειτο να πλησιάσει σε απόσταση 6,1 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στο παρελθόν.

«Είναι η στιγμή που θα πούμε ότι τα καταφέραμε», είπε η αξιωματούχος της NASA Νίκι Φοξ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ερευνητής Αρίκ Πόσνερ δεν κρύβει πως ανυπομονεί να λάβει την πρώτη ενημέρωση από το διαστημικό σκάφος, ώστε να αντλήσει δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα. Είναι μια «τολμηρή αποστολή» της NASA, ένα ιστορικό «επίτευγμα» με στόχο «να απαντηθούν μακροχρόνια ερωτήματα» σχετικά με σύμπαν, εξηγεί.

Κατά την προσέγγισή του στον Ήλιο, το Parker Solar Probe ταξίδευε με ταχύτητα 690.000 χλμ/ώρα – η οποία θα του επέτρεπε να φθάσει από το Τόκιο στην Ουάσινγκτον σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η θερμική του ασπίδα έχει σχεδιαστεί να αντέξει ακραίες θερμοκρασίες 870-930 βαθμών Κελσίου.

Εάν όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το Parker Solar Probe θα επιχειρήσει άλλες δύο φορές να προσεγγίσει τον Ήλιο προκειμένου να συλλέξει επιστημονικά δεδομένα: στις 22 Μαρτίου και στις 19 Ιουνίου του 2025.

