Ένας Ιησούς - προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις πιστών μέσα σε εξομολογητήριο στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Η χαρακτηριστική μορφή ενός νεαρού άνδρα με μακριά μαλλιά και γένια έχει επίσης άριστες γνώσεις της Βίβλου.



«Ειρήνη μαζί σου, φίλε μου», λέει το άβαταρ του Ιησού με καλοσύνη. «Σε καιρούς αβεβαιότητας και αμφιβολίας, θυμήσου ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει μέχρι και βουνά. Τι είναι αυτό που βαραίνει την καρδιά σου σήμερα;»



Πρόκειται για μια πειραματική καλλιτεχνική εγκατάσταση, διευκρινίζουν οι υπεύθυνοι της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου στη Λουκέρνη, η οποία έχει τις ρίζες της στον 12ο αιώνα. «Δεν πρόκειται για κάποιο υποκατάστατο της πραγματικής εξομολόγησης», τονίζει ο θεολογικός συνεργάτης Μάρκο Σμιντ. Ο ΤΝ-Ιησούς εκπαιδεύτηκε να δίνει απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις και «τροφοδοτήθηκε» με την Καινή Διαθήκη, προσθέτει.

Από συμπονετικός μέχρι… μπανάλ και κοινότοπος

«Συχνά εκπλήσσομαι με το πόσο καλές είναι οι απαντήσεις του», λέει ο Σμιντ. Μερικές φορές μάλιστα παραδέχεται, πως και ο ίδιος σκέφτεται: «Ε, αυτό θα το έλεγα κι εγώ έτσι ακριβώς». Ωστόσο, δεν έλειπαν και οι κοινοτοπίες. Ένα παράδειγμα: «Σε μια εποχή τεχνολογίας και ταχέων αλλαγών, ο πυρήνας της πίστης μας παραμένει σταθερός: Αγάπη, ελπίδα και πίστη». Σε ό,τι αφορά όμως τέτοιες μπανάλ πλέον εκφράσεις, ο Σμιντ σχολιάζει: «Και οι ίδιοι οι κήρυκες συχνά δεν τα καταφέρνουν καλύτερα».

Ένας ξεπερασμένος Ιησούς;

Μία νεαρή θεολόγος από το Μίνστερ έχει δυσκολίες να αποδεχτεί τον Ιησού της Λουκέρνης. Η Άννα Πούζιο ασχολείται με την ηθική της τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τβέντε στην Ολλανδία και δηλώνει κατ' αρχήν ανοιχτή στη χρήση της ΤΝ σε χώρους λατρείας. Όμως «Το πρόσωπο που προβάλλει ο Ιησούς είναι ενός άνδρα με γένια και δυτικοκεντρικές αντιλήψεις - μια εικόνα που έχουμε ξεπεράσει προ πολλού στη θεολογία».



Το ίδιο ισχύει και για πολλές από τις απαντήσεις του, σύμφωνα με την Πούζιο. «Ενισχύει παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις, που στη θεολογία θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες, και παράλληλα τροφοδοτεί φονταμενταλιστικές τάσεις στην Εκκλησία», παρατηρεί. Βέβαια και για την Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, το καλλιτεχνικό εγχείρημα «σίγουρα αγγίζει κάποια όρια», δηλώνει εκπρόσωπός της.



