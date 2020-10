Το Facebook διέγραψε την Τρίτη την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την οποία ισχυρίζεται λανθασμένα ότι η Covid-19 είναι… λιγότερο θανατηφόρα από την εποχική γρίπη.

Ένας εκπρόσωπος της πλατφόρμας του Facebook, ο Άντι Στόουν, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία κατέβασε την ανάρτηση επειδή παραβιάζει τους κανόνες της σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση για την Covid-19.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέβασε το ίδιο μήνυμα και στο Twitter, που το κάλυψε με προειδοποίηση, αλλά δεν το διέγραψε.

Ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα στο «μπλόκο» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας μέσω tweet την κατάργηση του άρθρου 230 του Νόμου περί Επικοινωνιών του 1934. «ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ το ΑΡΘΡΟ 230!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τα Media των Ψευδών Ειδήσεων αρνούνται να συζητήσουν πόσο καλά πάνε η Οικονομία και το Χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των ΔΟΥΛΕΙΩΝ υπό την κυβέρνηση Trump. Σύντομα θα είμαστε σε ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΚΟΡ. Το μόνο που θέλουν να συζητήσουν είναι το COVID 19, όπου δεν θα το πουν, αλλά νικήσαμε και τους Δημοκρατικούς όλη ημέρα επίσης!!!» είχε αναφέρει σε προηγούμενο tweet.



Για δεκαετίες, το άρθρο 230 χρησιμοποιείται από τις εταιρείες τεχνολογίας για να προστατευθούν από αγωγές που προκύπτουν από περιεχόμενο χρήστη που εμφανίζεται στις πλατφόρμες τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εταιρείες έχουν λάβει νομική ασυλία για την κατάργηση περιεχομένου που θεωρούν «απαράδεκτο».

Το μήνυμα του Twitter έχει ως εξής:

«Αυτό το Tweet παραβίασε τους Κανόνες του Twitter σχετικά με τη διάδοση παραπλανητικών και δυνητικά επιβλαβών πληροφοριών που σχετίζονται με την COVID-19. Ωστόσο, το Twitter έχει αποφασίσει ότι μπορεί να είναι προς το συμφέρον του κοινού να παραμείνει προσβάσιμο το Tweet».

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!