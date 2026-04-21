NASA: Το Curiosity βρήκε ίχνη οργανικής ύλης στον Άρη

Το ρόβερ Curiosity της NASA ανίχνευσε οργανικά μόρια στον Άρη, συμπεριλαμβανομένων χημικών ενώσεων που θεωρούνται ευρέως ως δομικά στοιχεία για την προέλευση της ζωής στη Γη.

Πέντε από τα επτά μόρια που εντοπίστηκαν σε μια αποξηραμένη λεκάνη λίμνης κοντά στον ισημερινό δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ ξανά στον κόκκινο πλανήτη. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το ρομποτικό όχημα δεν μπορεί να αποδείξει αν οι οργανικές ενώσεις σχετίζονται με πιθανή αρχαία ζωή στον Άρη ή αν προήλθαν από μετεωρίτες ή δημιουργήθηκαν μέσω γεωλογικών διεργασιών. Ωστόσο, το εύρημα υποδηλώνει ότι, αν κάποτε υπήρχε μικροβιακή ζωή στον Άρη, τα χημικά της «αποτυπώματα» ενδέχεται να παραμένουν μέχρι σήμερα.

«Πιστεύουμε ότι βλέπουμε οργανική ύλη που έχει διατηρηθεί στον Άρη για 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε η Amy Williams, αστρογεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και επιστήμονας της αποστολής Curiosity, η οποία ηγήθηκε του πειράματος. «Είναι ζωή; Δεν μπορούμε να το πούμε, με βάση αυτά τα δεδομένα».

Το ρόβερ, μεγέθους αυτοκινήτου, εξερευνά τον Gale Crater και το Mount Sharp από τότε που προσεδαφίστηκε στον πλανήτη το 2012. Οι συνθήκες στην επιφάνεια είναι ακραίες, με θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από -100°C τη νύχτα και με την απουσία πυκνής ατμόσφαιρας, ο Άρης βομβαρδίζεται από ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, στο μακρινό παρελθόν υπήρχε υγρό νερό στην επιφάνεια και μια ατμόσφαιρα που παρείχε προστασία.

«Διέθετε όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η ζωή, την ίδια εποχή που ξεκινούσε και στη Γη», δήλωσε ο Andrew Coates, πλανητικός επιστήμονας στο University College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Δεν υπάρχει κάποιος γνωστός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και στον Άρη».

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν ήταν βέβαιοι αν τα χημικά ίχνη ζωής από εκείνη την περίοδο κατοικησιμότητας, περίπου 3,7 έως 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα.

Η Williams σημείωσε: «Για πολύ καιρό πιστεύαμε ότι όλη η οργανική ύλη θα είχε υποστεί σοβαρή αποδόμηση λόγω του σκληρού περιβάλλοντος ακτινοβολίας. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε ότι μεγάλα, σύνθετα μόρια μπορούν να επιβιώσουν στο υπέδαφος».

Το ρόβερ χρησιμοποίησε πρόσφατα τα ενσωματωμένα όργανα ανάλυσής του για να αναζητήσει και να εντοπίσει ενώσεις που περιέχουν άνθρακα και σχετίζονται με τη ζωή. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκε το βενζοθειοφαίνιο, μια θειούχα χημική ένωση που συχνά μεταφέρεται σε πλανήτες μέσω μετεωριτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν επίσης την παρουσία μιας ακόμη οργανικής ένωσης που περιέχει άζωτο και παρουσιάζει δομή παρόμοια με πρόδρομες μορφές του DNA.

«Υπάρχουν αρκετά βήματα ανάμεσα σε αυτό που βρήκαμε και στο DNA», εξήγησε η Williams. «Είναι σίγουρα ένα δομικό στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται σήμερα το DNA. Αλλά είναι απλώς τα “τούβλα”, όχι το “σπίτι”. Τέτοια μόρια μπορούν να δημιουργηθούν και γεωλογικά».

Πρόσθεσε ότι τα ίδια υλικά που έφτασαν στον Άρη μέσω μετεωριτών είναι εκείνα που έφτασαν και στη Γη, πιθανόν συμβάλλοντας στα δομικά στοιχεία της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.

Τα ευρήματα ενισχύουν τις ελπίδες ότι η αποστολή Rosalind Franklin rover του European Space Agency, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί το 2028, θα μπορέσει να προσφέρει πιο λεπτομερή στοιχεία για τη φύση των οργανικών ενώσεων στον Άρη. Το νέο ρόβερ θα μπορεί να τρυπήσει σε βάθος έως και δύο μέτρων και θα διαθέτει πιο προηγμένα όργανα για να διερευνήσει την προέλευση αυτών των ενώσεων.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.



Πηγή: skai.gr

