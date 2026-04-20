Ο Ίλον Μασκ κλήθηκε σήμερα, Δευτέρα, να καταθέσει ενώπιον της γαλλικής εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά το X και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα παρευρεθεί.

Η ακρόαση είχε οριστεί για σήμερα από τον Φεβρουάριο, μετά από έφοδο της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού στα γαλλικά γραφεία της εταιρείας, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη εξαγωγή δεδομένων.

Στη συνέχεια, η έρευνα διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας υποψίες για συνενοχή στη διανομή υλικού παιδικής κακοποίησης και δημιουργία σεξουαλικών deepfakes μέσω του Grok.

Παρότι η παρουσία του Μασκ θεωρείται υποχρεωτική, οι γαλλικές αρχές δεν μπορούν σε αυτό το στάδιο να τον εξαναγκάσουν να παραστεί, σύμφωνα με το Reuters. Τον Ιούλιο, ο Μασκ είχε απορρίψει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ποινική έρευνα με πολιτικά κίνητρα», ενώ η εισαγγελία του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το X βρίσκεται τα τελευταία χρόνια υπό έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις διεθνώς, μετά την εξαγορά της από τον Μασκ και οι εισαγγελείς εξετάζουν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο οι αλγόριθμοι της πλατφόρμας επηρεάζουν τη διάδοση περιεχομένου, καθώς και αν η εταιρεία συνέλεξε δεδομένα χρηστών με αθέμιτο τρόπο, ύστερα από καταγγελίες βουλευτών και οργανώσεων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Παρισιού, δηλώνοντας ότι δεν θα συνεργαστεί στην έρευνα, την οποία θεωρεί πολιτικά υποκινούμενη.

Η γαλλική εισαγγελία απάντησε ότι δεν έχει γνώση τέτοιας επιστολής, υπογραμμίζοντας πως «το γαλλικό Σύνταγμα εγγυάται τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν κληθεί να καταθέσουν και άλλα στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος Λίντα Γιακαρίνο.

Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης, οι αρχές αναμένεται να αποφασίσουν αν θα αρχειοθετήσουν την υπόθεση ή αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνα και ενδεχόμενη άσκηση διώξεων.

Πηγή: skai.gr

