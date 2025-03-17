Δύο Αμερικανοί αστροναύτες που βρίσκονται για περισσότερους από εννιά μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα επιστρέψουν στη Γη αύριο το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Ο Μπάρι Γουίλμορ και η Σάνι Γουίλιαμς θα επιστρέψουν μαζί με έναν ακόμη Αμερικανό αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ, και τον Ρώσο κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ, με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX, το οποίο έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χθες.

Στην ανακοίνωσή της η NASA επισημαίνει ότι μετέφερε την αναμενόμενη προσθαλάσσωση των αστροναυτών στον ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, για αύριο Τρίτη, στις 11.57 μ.μ. ώρα Ελλάδας, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που προβλέπονται. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η NASA και η SpaceX θα επιβεβαιώσουν την συγκεκριμένη τοποθεσία πτώσης των αστροναυτών πιο κοντά στην ώρα επιστροφής τους.

Το ταξίδι θα μεταδίδεται από σήμερα το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα), από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι προετοιμασίες για το κλείσιμο της καταπακτής του διαστημικού σκάφους Dragon που θα τους μεταφέρει πίσω. Το λινκ για τη ζωντανή αναμετάδοση είναι https://www.nasa.gov/live.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.