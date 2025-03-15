Ο ιδρυτής της SpaceX, ο Ίλον Μασκ, δήλωσε σήμερα ότι το διαστημόπλοιό του Starship προβλέπεται να εκτοξευτεί με προορισμό τον Άρη στα τέλη του 2026, μεταφέροντας το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla Optimus, και εκτίμησε ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τρία με πέντε χρόνια αργότερα άνθρωποι.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN March 15, 2025

«Το Starship αναχωρεί για τον Άρη στα τέλη της επόμενης χρονιάς, μεταφέροντας το Optimus. Αν πάνε καλά οι προσεδαφίσεις αυτές, τότε προσεδαφίσεις ανθρώπων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2029, αν και το 2031 δείχνει πιο πιθανό», ανέφερε σε μήνυμα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης X ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδρυτής της SpaceX και στενός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

