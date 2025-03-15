Λογαριασμός
Ίλον Μασκ: Ανακοίνωσε πως το Starship θα μεταφέρει το ρομπότ Optimus στον Άρη το 2026 – Πότε θα πάνε οι άνθρωποι (video)

Οι ακόλουθοι του Ίλον Μασκ στο Χ ενθουσιάστηκαν με τα νέα για τον Άρη, με πολλούς να γράφουν: «Να φτιάξουμε την πόλη Terminus στον Άρη»... 

Ίλον Μασκ

Ο ιδρυτής της SpaceX, ο Ίλον Μασκ, δήλωσε σήμερα ότι το διαστημόπλοιό του Starship προβλέπεται να εκτοξευτεί με προορισμό τον Άρη στα τέλη του 2026, μεταφέροντας το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla Optimus, και εκτίμησε ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τρία με πέντε χρόνια αργότερα άνθρωποι.

«Το Starship αναχωρεί για τον Άρη στα τέλη της επόμενης χρονιάς, μεταφέροντας το Optimus. Αν πάνε καλά οι προσεδαφίσεις αυτές, τότε προσεδαφίσεις ανθρώπων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2029, αν και το 2031 δείχνει πιο πιθανό», ανέφερε σε μήνυμα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης X ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδρυτής της SpaceX και στενός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

