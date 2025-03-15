Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει ένα από τα έξι νέα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη. Αυτό έγινε γνωστό την Τετάρτη, αφού η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC) δήλωσε ότι επέλεξε έξι νέες τοποθεσίες στην Ευρώπη για να στεγάσουν εργοστάσια ΤΝ, με στόχο να ενισχύσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία.

Η Βουλγαρία επιλέχθηκε για το έργο της, ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανταγωνίστηκε μερικές από τις πιο προηγμένες χώρες, χάρη στη συνεργασία με το Sofia Tech Park και το ινστιτούτο τεχνολογιών υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης INSAIT, δήλωσε το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Τα εργοστάσια ΤΝ θα δημιουργηθούν στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία ​​το 2026, με τη στήριξη μιας συνδυαστικής εθνικής και ευρωπαϊκής επένδυσης 485 εκατομμυρίων ευρώ. Θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενισχύοντας την ανάπτυξή τους.

Οι τοποθεσίες των πρώτων επτά εργοστασίων ΤΝ είχαν επιλεγεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Με την υποστήριξη του παγκόσμιας κλάσης δικτύου υπερυπολογιστών της ΕΕ, αυτά τα εργοστάσια ΤΝ θα συγκεντρώσουν υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και ταλέντο, δίνοντας τη δυνατότητα σε εταιρείες, ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, αξιόπιστων και ηθικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bulgarian AI Factory BRAIN++, θα βρίσκεται στο Sofia Tech Park, στη Σόφια της Βουλγαρίας, και θα αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, τα οποία θα λειτουργούν σε συνέργεια: το Discoverer++, έναν υπερυπολογιστή επόμενης γενιάς προσαρμοσμένο για προηγμένους φόρτους εργασίας ΤΝ, και το Bulgarian AI Factory, ένα ολοκληρωμένο κόμβο εκπαίδευσης και τεχνητής νοημοσύνης.

Το BRAIN++ στοχεύει να αναδείξει τη Βουλγαρία σε περιφερειακό ηγέτη στην καινοτομία τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ανάπτυξη ταλέντων, υποστηρίζοντας νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προωθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής, της διαστημικής έρευνας και της κατασκευής προϊόντων, με έμφαση στα καταναλωτικά αγαθά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

