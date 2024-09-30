Προσέδεσε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η κάψουλα της SpaceX, που εστάλη για να παραλάβει τους δύο αστροναύτες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στο διάστημα.

Η κάψουλα Dragon, η οποία έχει δύο άδειες θέσεις για τον Butch Wilmore και τη Suni Williams, προσέδεσε στις 17:30 ανατολική ώρα (22:30 BST), δηλαδή 00:30 ώρα Αθήνας.

Contact confirmed at 5:30pm ET (2130 UTC). Next, the Dragon spacecraft will complete the docking sequence, and undergo a series of checks before crews can open the hatch and welcome #Crew9 to the @Space_Station. pic.twitter.com/y3ve8FLBqs — NASA (@NASA) September 29, 2024

Οι δύο αποκλεισμένοι αστροναύτες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη νέα κάψουλα Starliner της Boeing για μια οκταήμερη αποστολή τον Ιούνιο, αλλά αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί λόγω σφάλματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη τον Φεβρουάριο.

Η κάψουλα Dragon απογειώθηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το Σάββατο μεταφέροντας τον αστροναύτη της NASA, Νικ Χέιγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ.

Ο Χέιγκ, ο οποίος έχει κάνει προηγούμενη θητεία στον ISS, και ο Γκορμπούνοφ θα ενταχθούν στο πλήρωμα του διαστημικού σταθμού προτού φέρουν τον Γουίλμορ και την Ουίλιαμς πίσω στη Γη.

Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, αλλά καθυστέρησε λόγω του τυφώνα Helene, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, τις τελευταίες ημέρες.

Το SpaceX προσέδεσε αφού ο διαστημικός σταθμός πέταξε 265 μίλια (426 χιλιόμετρα) πάνω από την Μποτσουάνα στη Νότια Αφρική.

Πηγή: skai.gr

