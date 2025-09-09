Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει ριζικά τον επαγγελματικό και κοινωνικό χάρτη, επηρεάζοντας καθημερινές πρακτικές σε πλήθος πεδίων. Από αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες μέχρι δικηγόρους και εργαζόμενους στον τομέα της αποθήκης, η ενσωμάτωση της ΤΝ αποδεικνύεται καταλυτική. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα: "Πώς θα εντάξω την ΤΝ στη δουλειά μου; Θα χάσω τη θέση μου ή μπορώ να γίνω πρωτοπόρος;"

Αυτά τα ερωτήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρόσφατου σεμιναρίου «AIπιβίωση - Οδηγός Επιβίωσης στην Εποχή του Α.Ι», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με εισηγητές τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Μάνο Χατζημαλωνά και τον επαγγελματία του μάρκετινγκ και Google Partner Δημήτρη Λαζαρίδη. Συμμετέχοντες κάθε ηλικίας μοιράστηκαν εμπειρίες και προβληματισμούς για τη νέα αυτή εποχή.

Η επιτακτική ανάγκη της εξέλιξης

Όπως επισημάνθηκε από τον Δημήτρη Λαζαρίδη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφήνει περιθώρια στασιμότητας. «Δεν μπορείς πλέον να μείνεις αναλογικός. Όπως λέω συνήθως, "evolve or expire" (εξελίξου ή λήγεις)» τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το παράδειγμα των κλωστοϋφαντουργικών μηχανών του 19ου αιώνα. Όσοι εργαζόμενοι ενσωμάτωσαν τα νέα εργαλεία, όχι μόνο διατήρησαν, αλλά αναβάθμισαν το βιοτικό τους επίπεδο.

Σήμερα, η τεχνολογική επάρκεια απαιτεί διαρκή επικαιροποίηση των δεξιοτήτων: «κάποτε στην Google χρειαζόταν να επικαιροποιώ τις γνώσεις μου κάθε τρία χρόνια. Πλέον, αυτό γίνεται κάθε έξι μήνες».

Η σωστή χρήση των prompts και τα απαραίτητα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδικό βάρος δόθηκε στις στρατηγικές διαχείρισης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT. Όπως σημείωσε ο Δημήτρης Λαζαρίδης, «τα prompts είναι το παν». Η εκμάθηση της σωστής διατύπωσης και αναπροσαρμογής των ερωτημάτων προς την ΤΝ οδηγεί σε ποιοτικότερα και ακριβέστερα αποτελέσματα.

Οι εισηγητές παρότρυναν το κοινό να εξερευνήσει εργαλεία όπως το «Manus», το «Freepik AI suite», που συνδυάζει τις δυνατότητες πολλών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, και το n8n.io για την αυτοματοποίηση εργασιών, βοηθώντας ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να απελευθερώσουν χρόνο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις: Μια νέα ασκητική για την AI εποχή

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς ανέδειξε τη διάσταση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας στην εποχή της ΤΝ. Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας ενέχει κινδύνους για την ψυχική ισορροπία, ειδικά όταν «ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από το νευρικό μας σύστημα».

Προειδοποίησε πως αν δεν ανταποκριθούμε εγκαίρως στις αλλαγές, η κοινωνική αναταραχή μπορεί να είναι μεγάλη, καθώς οι μαζικές απολύσεις λόγω αυτοματοποίησης είναι πιθανό σενάριο.

Ως αντίδοτο στις πιέσεις της νέας πραγματικότητας, πρότεινε μια «νέα ασκητική» με τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ψηφιακή νηστεία/αυτορρύθμιση: Ελεγχόμενη αποχή από οθόνες και social media για τη διατήρηση της κρίσιμης μάζας εαυτού και λήψης ωφέλιμων αποφάσεων.

Ελεγχόμενη αποχή από οθόνες και social media για τη διατήρηση της κρίσιμης μάζας εαυτού και λήψης ωφέλιμων αποφάσεων. Φιλο-ξενία: Ουσιαστικές διασυνδέσεις και αποδοχή του διαφορετικού, με στόχο την αποφυγή της απάθειας και την ανανέωση της σκέψης.

Ουσιαστικές διασυνδέσεις και αποδοχή του διαφορετικού, με στόχο την αποφυγή της απάθειας και την ανανέωση της σκέψης. Τέχνη της πραγματοποίησης: Ηθική δημιουργικότητα και δράση με φιλότιμο, με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Ηθική δημιουργικότητα και δράση με φιλότιμο, με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπο. Αναστοχασμός: Επιβράδυνση και βαθύτερη ανάλυση ιδεών για συνειδητή πρόοδο.

Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί αναπόφευκτη πρόκληση, αλλά και ευκαιρία. Όπως ειπώθηκε στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης, η γνώση, η προσαρμοστικότητα και η ψυχοσωματική ανθεκτικότητα είναι το «κλειδί» για να μην «λήξουμε», αλλά να εξελιχθούμε μαζί με την τεχνολογία.

Αλεξάνδρα Γούτα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

