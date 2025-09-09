Η Apple θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη την επόμενη σειρά iPhone εν μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει και είναι πιθανό να αυξήσει την τιμή του.

Η σειρά iPhone 17 της Apple αναμένεται να περιλαμβάνει τις εκδόσεις Standard, Pro και Pro Max, μαζί με ένα νέο μέλος στην οικογένεια, το iPhone Air. Αυτή η νεότερη έκδοση του iPhone έχει χαρακτηριστεί ως το ελαφρύτερο κορυφαίο τηλέφωνο της Apple μέχρι σήμερα στη σειρά λεπτών φορητών υπολογιστών MacBook, σύμφωνα με προβλέψεις. Επιπλέον, αναμένεται να είναι ακόμα πιο λεπτό.

Εκτός από τα τηλέφωνα, η Apple σχεδιάζει να αποκαλύψει τη σειρά Apple Watch 11 αλλά και μια νέα ενημερωμένη έκδοση στα ακουστικά AirPods.

Η Apple αναμένεται επίσης να ανακοινώσει ημερομηνίες κυκλοφορίας για τα λειτουργικά συστήματα για κινητά και υπολογιστές, iOS 26 και macOS Tahoe.

Τα νέα iPhones θα είναι τα πρώτα που θα κυκλοφορήσουν από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και εξαπέλυσε ένα μπαράζ δασμών, σε αυτό που η κυβέρνησή του θεωρεί ως μια προσπάθεια να επιστρέψει η ξένη παραγωγή στις ΗΠΑ.

Οι καταναλωτές ενδέχεται να αναγκαστούν να επωμιστούν το βάρος του αυξημένου κόστους εάν επιθυμούν να αγοράσουν το νέο μοντέλο. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τις προβλέψεις για ένα iPhone αξίας 2.000 δολαρίων, μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της Apple στην Ινδία από την Κίνα και μεταφέροντας εκατοντάδες τόνους iPhone στις ΗΠΑ πριν από την ημερομηνία έναρξης των δασμών.

Από το 2020, η Apple χρεώνει 800 δολάρια για το βασικό iPhone και 1.200 δολάρια για την κορυφαία της προσφορά, αλλά οι αναλυτές πιστεύουν τώρα ότι η εταιρεία μπορεί να αυξήσει τις τιμές κατά 50 έως 100 δολάρια σε ορισμένα από τα νέα μοντέλα.

Όποια και αν είναι όμως η τιμή για το νέο iPhone, η νέα σειρά δεν αναμένεται να είναι πολύ διαφορετική από το μοντέλο του περασμένου έτους - το πρώτο που σχεδιάστηκε για ένα ευρύ φάσμα νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ το iPhone 16 έχει αποδειχθεί δημοφιλές, τα μοντέλα δεν είχαν τις αναμενόμενες πωλήσεις, επειδή η Apple δεν κατάφερε να προσφέρει όλες τις βελτιώσεις που τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και είχε υποσχεθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο έξυπνου και πιο ευέλικτου βοηθού Siri. Οι βελτιώσεις στο Siri έχουν αναβληθεί για το επόμενο έτος.

Αυτό έχει μειώσει τις προσδοκίες για τη φετινή σειρά, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει τις συνήθεις βελτιώσεις στην ποιότητα της κάμερας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εκτός από μια ελαφρώς ανασχεδιασμένη εμφάνιση. Η πιο σημαντική νέα ανατροπή θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή ενός εξαιρετικά λεπτού iPhone με την ονομασία «Air» — ένα ψευδώνυμο που η Apple ήδη χρησιμοποιεί.

Πηγή: skai.gr

