Το ΑΠΘ παρουσιάζει στην 89η ΔΕΘ τεχνολογίες πολυαισθητηριακής μάθησης, εικονικής πραγματικότητας και ενεργούς γήρανσης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρουσιάζει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 34, μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία που σχετίζονται με την πολυαισθητηριακή μάθηση, την εικονική πραγματικότητα (VR), την απεικόνιση και εκπαίδευση του εγκεφάλου, καθώς και εφαρμογές για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της ενεργούς γήρανσης.

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, το ΑΠΘ θα παρουσιάσει τον Κύβο Εμβύθισης, έναν πρωτοποριακό χώρο - τον πρώτο του είδους του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη - που προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον πολυαισθητηριακής μάθησης. Μέσα από διαδραστικές και βιωματικές εμπειρίες, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις με άμεσο, αποτελεσματικό και διαχρονικό τρόπο. Η εγκατάσταση του Κύβου υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Στρατηγική Αριστείας του ΑΠΘ» στο Τμήμα Ιατρικής και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της δράσης «Πανεπιστήμια Αριστείας».

Καινοτόμες Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), που μετασχηματίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης και θεραπείας στον χώρο της υγείας. Ξεχωρίζει η εφαρμογή ENTICE, η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ. Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και επαγγελματίες υγείας να αλληλεπιδρούν με τρισδιάστατα ψηφιακά ανατομικά μοντέλα, να λαμβάνουν υποστήριξη από τεχνητή νοημοσύνη και να βλέπουν πληροφορίες υπερτεθειμένες σε φυσικά μοντέλα, όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, στην επαυξημένη πραγματικότητα. Το έργο ENTICE χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ (2020-2023).

Νέες δυνατότητες στη διάγνωση καινοτόμων τεχνολογιών

Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα είναι το BioMEGa, η πρώτη μονάδα Μαγνητοεγκεφαλογραφίας (OPM-MEG) στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το BioMEGa καταγράφει με ασφάλεια και χωρίς ακτινοβολία ή επεμβάσεις, τη λειτουργία του εγκεφάλου σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για διάγνωση και παρακολούθηση νευρολογικών παθήσεων. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025 στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και θα ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία της, δημιουργώντας έναν κόμβο έρευνας και καινοτομίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ.

Παρουσιάζεται επίσης το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας LLM Care του ΑΠΘ, μια καινοτόμος πλατφόρμα που υποστηρίζει την ενεργό και υγιή γήρανση, προάγοντας τη νοητική και σωματική ενδυνάμωση σε ευάλωτες ομάδες. Το LLM Care λειτουργεί σταθερά από το 2012 ως αυτοχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία και έχει υιοθετηθεί ευρέως από Δήμους, φορείς, κέντρα αποκατάστασης και συλλόγους ασθενών, παρέχοντας κοινωνική και υγειονομική αξία, καθώς και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε επαγγελματίες υγείας.

Δράσεις για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας

Κατά τη διάρκεια της δράσης «Κίνηση για Υγεία - Μετρήσου & Μάθε» που διοργανώνει το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μετρήσεις λειτουργικών δεικτών, όπως ισορροπίας και δύναμης άνω και κάτω άκρων. Οι μετρήσεις θα γίνουν με εύχρηστο εξοπλισμό σε ειδικά διαμορφωμένο σταθμό, προσφέροντας άμεση ανατροφοδότηση και εξατομικευμένες συμβουλές για την ενσωμάτωση της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 4 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της σωματικής άσκησης στη διατήρηση της υγείας.

