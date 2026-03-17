Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, o αντίκτυπός της στις οικογένειες αυξάνεται διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη τους εργάζονται, μαθαίνουν, επικοινωνούν. Μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ερευνητών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, ειδικών τεχνολογίας και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, έφερε στο επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων για τον θετικό και αρνητικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικογενειακή ζωή με έμφαση στα δικαιώματα, την ισότητα και την ενδυνάμωση στην ψηφιακή εποχή.

Το συνέδριο διοργάνωσε η Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων Ευρώπης "COFACE Families Europe", ένα δίκτυο με πάνω από 50 οργανισμούς- μέλη σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, που ασχολούνται με θέματα που άπτονται των οικογενειών. Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας είναι η γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ, δρ Αντωνία Τορρένς.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια απομακρυσμένη τεχνολογία, διαμορφώνει ήδη την καθημερινή ζωή των οικογενειών. Γονείς χρησιμοποιούν πλατφόρμες με αλγόριθμους για να βρουν δουλειά, παιδιά αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οικογένειες λαμβάνουν αυτοματοποιημένα μηνύματα από την τράπεζά τους, παππούδες χρησιμοποιούν έξυπνες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να παραμείνουν ανεξάρτητοι για περισσότερο καιρό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει μόνο τις οικονομίες, μετασχηματίζει και την οικογενειακή ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που θέλαμε να φέρουμε την οπτική της οικογένειας στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη», υπογράμμισε κατά την έναρξη του συνεδρίου η κ. Τορρένς.

Στόχος του συνεδρίου, τόνισε ο Αντώνης Κλάψης, αντιπρόεδρος του ΚΜΟΠ και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι «να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίστροφο».

Κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι η συνάντηση αυτή «βρίσκει την ελληνική κυβέρνηση σε πολύ κρίσιμη καμπή σε σχέση με το τι μέτρα πρέπει να πάρουμε πλέον όλοι μαζί, κυβέρνηση και κοινωνία, σε σχέση με τη χρήση των social media, ένα θέμα σημαντικό για την ανατροφή των παιδιών μας αλλά και την ψυχική τους υγεία».

Πέρα όμως από το ζήτημα του εθισμού των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέχισε ο υπουργός, «υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, το πώς τα παιδιά μας σήμερα αντιλαμβάνονται τη γνώση και την είδηση». Όπως πρόσθεσε, «έχουμε θεοποιήσει την τεχνολογία και είμαστε ικανοί να πιστέψουμε οτιδήποτε μάς απαντήσει το AI bot, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε αν αυτό που γράφει είναι σωστό. 'Αρα εδώ θέλει πολλή δουλειά για να έχουμε αυριανούς πολίτες, οι οποίοι μπορούν να σταθούν και να στηρίξουν τη δημοκρατία ώστε να μπορέσουμε από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να τους μιλήσουμε περισσότερο για το πώς θα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και πώς θα διαπιστώσουν το ψευδές από το αληθινό».

Ο Κωνσταντίνος Γλούμης- Ατσαλάκης, γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, παρατήρησε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον κάτι που αφορά στο μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια καθημερινότητα, αλλά είναι πολύ σημαντική και η προσέγγιση του θέματος αυτού όχι μόνο από την τεχνολογική σκοπιά, αλλά από την κοινωνική του, πώς επιδρά στην κοινωνική συνοχή, πώς δεν αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για να διευρυνθούν ή να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε αυτόν τον διάλογο διαγενεακά, να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, να ακουστούν και εκείνοι και να ακουστούν προφανώς και οι εμπειρογνώμονες για να δούμε ακριβώς πώς θωρακίζουμε τις προκλήσεις που το νέο αυτό εργαλείο φέρνει στην καθημερινότητά μας». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρωτοβουλία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Όλοι Digital», που στοχεύει στην ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία σε 195 κόμβους εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα.

Βασικοί τομείς που διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιμέρους συνεδριών της διοργάνωσης ήταν το μέλλον της εργασίας, η διαδικτυακή ασφάλεια, η κοινωνική προστασία, η μετανάστευση, η οικονομική ένταξη και τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και η εκπαίδευση.

Ο Γιάννης Παππάς, επικεφαλής προγραμμάτων στο ΚΜΟΠ, τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στις οικογένειες αθόρυβα και όχι ως επανάσταση. Πιστεύουμε ότι παίρνει τη μορφή μιας νέας κοινωνικής υποδομής, επειδή επηρεάζει και διαμορφώνει το πώς ζουν, μαθαίνουν, εργάζονται οι οικογένειες. Επηρεάζει τη φροντίδα και τον τρόπο που συνδεόμαστε μεταξύ μας». Σε αυτό το πλαίσιο, «οι οικογένειες είναι μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης, στις οποίες εμφανίζονται πρώτα οι κοινωνικές συνέπειες πριν εμφανιστούν στα στατιστικά στοιχεία. Επομένως πρέπει να ακούσουμε τις οικογένειες και να κατανοήσουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη ζωή τους από μέσα» .

Ο Αλφόνσο Λάρα- Μοντέρο, διευθύνων σύμβουλος του European Social Network, αναφέρθηκε στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο θετικός αντίκτυπός της μπορεί να αφορά στην αναζήτηση λύσεων βάσει αρχειακών δεδομένων, σε σημαντικές προκλήσεις, όπως η αστεγία, η φτώχεια και η μακροχρόνια φροντίδα, στον εντοπισμό μοτίβων και παραγόντων κινδύνου σε τομείς όπως η παραμέληση, καθώς και στην προτεραιοποίηση περιπτώσεων. Επιπλέον, περιέγραψε μια σημαντική θετική πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην υποστήριξη ηλικιωμένων, με σένσορες που ανιχνεύουν περιστατικά, όπως οι πτώσεις, και στέλνουν σήμα κινδύνου σε άτομα που τους υποστηρίζουν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, πρόσθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει κινδύνους, όπως η προκατάληψη των αλγορίθμων που μπορεί να διευρύνει την ανισότητα.

Η Βερόνικα Μπαράζι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, διευκρίνισε ότι όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα σύστημα, αλλά πολύ διαφορετικά συστήματα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους δεδομένων. «Όταν μελετάμε την επανάσταση που έχει φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στις οικογένειες, πρέπει να κατανοήσουμε τα συστήματα που λειτουργούν πίσω από τις σκιές. Και πρόκειται για πολλαπλά συστήματα οργανωμένα από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και πλατφόρμες».

Ο Κέιβ Νούρι, ειδικός τεχνητής νοημοσύνης στο «European Disability Forum», το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρίες, είπε χαρακτηριστικά ότι «τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν ακραίες θετικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, με εφαρμογές, όπως η μεταγραφή ομιλίας σε κείμενο και η περιγραφή εικόνων, αλλά και ακραίες αρνητικές επιπτώσεις, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να δουλεύει πολύ καλά μόνο για τον μέσο όρο των ανθρώπων».

Πηγή: skai.gr

