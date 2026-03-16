Η Ελλάδα στον πυρήνα των ψηφιακά προηγμένων χωρών του ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα καταγράφει για πρώτη φορά επίδοση πάνω από τον μέσο όρο (Μ.Ο) του ΟΟΣΑ στον «Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Digital Government Index - DGI) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσα από τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις, τις οποίες υλοποιεί με συνέπεια το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ 36 χωρών-μελών και συνολική βαθμολογία 0,71, έναντι μέσου όρου 0,70 στον ΟΟΣΑ, καταγράφοντας επίδοση πάνω από τον ΜΟ του Οργανισμού στον «Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία. Ο δείκτης αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την ανάπτυξη του gov.gr, του Gov.gr Wallet και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποστηρίζει το υπουργείο.

Στον «Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης» η Ελλάδα υπερβαίνει τον MO του ΟΟΣΑ σε τέσσερις από τις έξι επιμέρους διαστάσεις, αναδεικνύοντας τη συνολική πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα:

Στις «Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πολίτη» (Userdriven) καταγράφει βαθμολογία 0,77, υπερβαίνοντας χώρες όπως η Ελβετία, η Εσθονία, η Σουηδία και η Ολλανδία, με επίδοση υψηλότερη από τον ΜΟ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (0,71).

Στη διάσταση «Κράτος ως Πλατφόρμα» (Government as a platform) αγγίζει το 0,75 και ακολουθείται, μεταξύ άλλων, από το Βέλγιο, την Ιταλία, τον Καναδά, με επίδοση υψηλότερη από τον ΜΟ (0,71).

Στην «Προδραστικότητα» (Proactiveness) καταγράφει 0,70 και αφήνει πίσω το Βέλγιο, την Ιαπωνία, τη Φινλανδία, με επίδοση υψηλότερο από τον ΜΟ (0,67).

Στην «Ανοικτότητα» (Open by default) καταγράφει 0,63 και ξεπερνάει το Ισραήλ, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Νέα Ζηλανδία, επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από τον ΜΟ (0,59).

Στη διάσταση «Ψηφιακός σχεδιασμός» (Digital by Design) καταγράφει 0,73 επίδοση χαμηλότερη, αλλά πολύ κοντά στον ΜΟ (0,75), ξεπερνώντας όμως χώρες όπως το Λουξεμβούργο, την Τουρκία και την Εσθονία.

Στη «Δημόσια διοίκηση βασισμένη στα δεδομένα» (Datadriven public sector) καταγράφει 0,67 επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (0,74), αλλά υψηλότερη σε σχέση με χώρες όπως ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Νέα Ζηλανδία.

«Η πετυχημένη πορεία της Ελλάδας στο σύνολο του συγκεκριμένου δείκτη βασίστηκε στην επιτυχημένη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών και τεχνολογικών επιλογών όπως η ενιαία αυθεντικοποίηση - πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, η καθολική διαλειτουργικότητα, η Cloud-first πολιτική και η ομογενοποίηση των στοιχείων πολιτών στα μητρώα του Δημοσίου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, μια σειρά από έργα για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, εξασφαλίζοντας σταθερή πορεία περαιτέρω προόδου και εδραίωσης στον Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναμένεται δε, σημαντική ενίσχυση της προδραστικότητας με νέες υπηρεσίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Στον «Δείκτη Ανοικτών, Χρήσιμων και Επαναχρησιμοποιήσιμων Δεδομένων» (OURdata Index) του ΟΟΣΑ η Ελλάδα έχει σαφή εικόνα των πεδίων που απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δεδομένα της περιόδου 2023-2024 και δεν αποτυπώνει τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από ελληνικής πλευράς, ιδίως ως προς την οργανωμένη προώθηση και αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που αντιμετωπίζει συστηματικά τις επιμέρους διαστάσεις των δεικτών. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.gr), τον καθορισμό κανόνων ανάρτησης και προτύπων καταγραφής δεδομένων για τους φορείς του Δημοσίου, καθώς και την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Διακυβέρνησης Δεδομένων για την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων ως εθνικού στρατηγικού κεφαλαίου. Παράλληλα προβλέπεται η συγκρότηση Δικτύου Υπευθύνων Χρήσης Δεδομένων (Data Officers) στους φορείς του Δημοσίου και η λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ υπουργείων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα και την ερευνητική κοινότητα και στη διάθεση δεδομένων υψηλής αξίας για την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι δράσεις ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τα Ανοικτά Δεδομένα, του Data Act, του AI Act και της συμμετοχής στους Κοινούς Ευρωπαϊκούς Χώρους Δεδομένων.

Ο επόμενος κύκλος αξιολόγησης του ΟΟΣΑ θα καλύψει την περίοδο 2025-2026 και αναμένεται να αποτυπώσει για πρώτη φορά το έργο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας. Στον «Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης» στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας, ενώ στον «Δείκτη OURdata» στόχος είναι η προσέγγιση του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

