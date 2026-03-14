Η μητρική εταιρεία του TikTok, η κινεζική ByteDance, έθεσε σε αναμονή την παγκόσμια κυκλοφορία του τελευταίου της μοντέλου παραγωγής βίντεο, Seedance 2.0, μετά από μια σειρά διαφορών για πνευματικά δικαιώματα με μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και πλατφόρμες streaming, ανέφερε το Σάββατο το The Information, επικαλούμενο δύο άτομα με άμεση γνώση της κατάστασης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Η ByteDance δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η ByteDance δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα λάβει μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας στη γεννήτρια βίντεο AI, Seedance 2.0, μετά από απειλές για νομικές ενέργειες από αμερικανικά στούντιο, συμπεριλαμβανομένης της Disney.

H «μάχη» με την Disney

Η Disney απέστειλε εξώδικο στην κινεζική εταιρεία τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χαρακτήρες της Disney για να εκπαιδεύσει και να τροφοδοτήσει το Seedance 2.0 χωρίς άδεια, αφότου βίντεο που παρήχθησαν από το μοντέλο έγιναν viral στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου ενός που έδειχνε τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ σε μια συμπλοκή.

Η Disney δήλωσε ότι η ByteDance είχε «πακετάρει» το Seedance με μια πειρατική βιβλιοθήκη προστατευόμενων χαρακτήρων από franchise όπως το Star Wars και η Marvel, παρουσιάζοντάς τους ως clip art δημόσιας χρήσης.

Η ByteDance, η οποία παρουσίασε επίσημα το μοντέλο τον Φεβρουάριο, έχει δηλώσει ότι το σύστημα απευθύνεται σε επαγγελματική χρήση στον κινηματογράφο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαφήμιση, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να επεξεργάζεται ταυτόχρονα κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο για τη μείωση του κόστους παραγωγής περιεχομένου.

Το Seedance 2.0 τράβηξε την προσοχή μετά από συγκρίσεις με την DeepSeek, μια κινεζική εταιρεία AI που έχει κατασκευάσει μοντέλα που ανταγωνίζονται εκείνα της Anthropic και της OpenAI. Στελέχη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ίλον Μασκ, έχουν επαινέσει την ικανότητά του να δημιουργεί κινηματογραφικές ιστορίες από μερικές μόνο εντολές.

Η ByteDance είχε στόχο να καταστήσει το νέο μοντέλο βίντεο διαθέσιμο σε πελάτες παγκοσμίως στα μέσα Μαρτίου, αλλά η εταιρεία έκτοτε ανέστειλε αυτά τα σχέδια, σύμφωνα με την αναφορά του The Information.

Η νομική ομάδα της ByteDance εργάζεται για τον εντοπισμό και την επίλυση πιθανών νομικών ζητημάτων και οι μηχανικοί προσθέτουν δικλείδες ασφαλείας για να εμποδίσουν το μοντέλο να παράγει περιεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, πρόσθεσε η αναφορά.

Πηγή: skai.gr

