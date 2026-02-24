Τεχνητή Νοημοσύνη: Απαραίτητος ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από πιλοτική χρήση σε παραγωγική κλίμακα με μετρήσιμη απόδοση, σύμφωνα με το Cisco AI Summit.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από πιλοτική χρήση σε παραγωγική κλίμακα με μετρήσιμη απόδοση. Το βασικό εμπόδιο δεν είναι πλέον τα μοντέλα, αλλά οι υποδομές, η ενέργεια, η ασφάλεια και τα δεδομένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Cisco AI Summit. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζεται από εργαλείο σε ενεργό συνεργάτη που εκτελεί σύνθετες εργασίες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που προσαρμόζονται δομικά αποκτούν να πλεονέκτημα.

Από εργαλεία σε αυτόνομα συστήματα

Όπως αναδείχθηκε στο Cisco AI Summit, η AI δεν περιορίζεται πλέον σε υποβοηθητικές λειτουργίες. Εξελίσσεται σε συστήματα που μπορούν να χειρίζονται ολόκληρες ροές εργασίας, από την εκτέλεση ψηφιακών ενεργειών μέχρι την αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο. Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν ποια καθήκοντα παραμένουν ανθρώπινα και ποια μπορούν να εκτελούνται πλήρως από συστήματα AI.

Υποδομές: το κρίσιμο σημείο μετάβασης

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Cisco AI Summit είναι ότι η πρόοδος της AI δεν περιορίζεται από τις δυνατότητες των μοντέλων, αλλά από την υποδομή που τα υποστηρίζει. Υπολογιστική ισχύς, μνήμη, ψύξη, δίκτυα και ενεργειακή επάρκεια αποτελούν πλέον τον καθοριστικό παράγοντα. Η ετοιμότητα για AI προϋποθέτει συνολικό επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής πληροφορικής και όχι αποσπασματικές αναβαθμίσεις.

Cloud και AI ενσωματωμένα παντού

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η AI περνά στη φάση της εκτέλεσης (inference), δηλαδή της πρακτικής εφαρμογής της εκπαιδευμένης Τεχνητής Νοημοσύνης, και ενσωματώνεται σε κάθε εφαρμογή και σε κάθε επίπεδο συστήματος. Το λογισμικό σχεδιάζεται εξαρχής με την AI στον πυρήνα του, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται κώδικας και λαμβάνονται τεχνικές αποφάσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει ταχύτερη και πιο ευέλικτη καινοτομία.

Δεδομένα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση των δεδομένων και στην εμπιστοσύνη. Η έλλειψη επαρκών δεδομένων καλύπτεται όλο και περισσότερο με συνθετικά και μηχανικά παραγόμενα δεδομένα, ενώ η ασφάλεια αντιμετωπίζεται ως δομικό στοιχείο. Τα συστήματα AI οφείλουν να λειτουργούν αξιόπιστα και σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε περιβάλλοντα αυξημένων ψηφιακών απειλών.

Σχεδιασμός, περιεχόμενο και λογισμικό

Το summit κατέγραψε σαφή μετατόπιση στον τρόπο παραγωγής ψηφιακού προϊόντος. Οι ρόλοι γίνονται πιο ρευστοί και η συνεργασία ανθρώπου και AI αποκτά κεντρική θέση στον σχεδιασμό, στο περιεχόμενο και στο λογισμικό. Παρά την αυτοματοποίηση, η ανθρώπινη κρίση παραμένει καθοριστική για την ποιότητα, τη συνοχή και τη στρατηγική κατεύθυνση.

Εργατικό δυναμικό και ηγεσία

Τονίστηκε επίσης ότι η πλειονότητα των ρόλων απαιτεί πλέον δεξιότητες AI. Η υιοθέτηση επιταχύνεται όταν η ηγεσία χρησιμοποιεί ενεργά τα εργαλεία και ενσωματώνει την AI στην καθημερινή λήψη αποφάσεων. Οι οργανισμοί που επενδύουν στην ενεργοποίηση των εργαζομένων τους εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και συνοχή.

Τι σημαίνει πρακτικά ετοιμότητα για AI

Το κεντρικό μήνυμα του Cisco AI Summit είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η ετοιμότητα δεν αφορά την υιοθέτηση μεμονωμένων εργαλείων, αλλά τον συνολικό μετασχηματισμό υποδομών, διαδικασιών και ηγεσίας. Οι επιχειρήσεις που κινηθούν έγκαιρα θα αξιοποιήσουν την AI ως μοχλό ανάπτυξης, όσες καθυστερήσουν, θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν σε συνθήκες πίεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

