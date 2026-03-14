Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μάσκ, δήλωσε το Σάββατο ότι το έργο Terafab της εταιρείας για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα ξεκινήσει σε επτά ημέρες.

Terafab Project launches in 7 days March 14, 2026

Ο Μασκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Tesla πιθανότατα θα πρέπει να κατασκευάσει «ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ» (chip fab) για την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tesla σχεδιάζει το τσιπ AI πέμπτης γενιάς για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες της για την αυτονομία, και ο Μασκ, στην ετήσια συνέλευση της εταιρείας πέρυσι, παρέθεσε πιθανά κατασκευαστικά σχέδια.

Ο Μασκ είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Intel, λέγοντας: «Ξέρετε, ίσως, θα κάνουμε κάτι με την Intel».

«Δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία, αλλά μάλλον αξίζει να κάνουμε συζητήσεις με την Intel», είχε πει.

Η Tesla δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο.

Ο Μασκ έχει δώσει στοιχεία για το τσιπ AI5 στο παρελθόν και επανέλαβε ότι η Tesla συνεργάζεται επίσης με την ταϊβανέζικη TSMC και τη νοτιοκορεατική Samsung. Τα τσιπ AI τροφοδοτούν τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Full Self-Driving (Πλήρως Αυτόνομη Οδήγηση).

«Ακόμα και όταν προβάλλουμε το καλύτερο σενάριο για την παραγωγή τσιπ από τους προμηθευτές μας, εξακολουθεί να μην είναι αρκετό», δήλωσε ο Μασκ πέρυσι, στην ετήσια γενική συνέλευση της Tesla.

«Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί να φτιάξουμε ένα Tesla terafab. Είναι σαν το giga, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Δεν βλέπω άλλον τρόπο για να φτάσουμε στον όγκο των τσιπ που αναζητούμε. Επομένως, νομίζω ότι πιθανότατα θα πρέπει να χτίσουμε ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο παραγωγής τσιπ. Πρέπει να γίνει», είπε.

Πηγή: skai.gr

