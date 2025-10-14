Η SpaceX εκτόξευσε έναν ακόμη από τους γιγάντιους πυραύλους Starship σε μια δοκιμαστική πτήση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, κάνοντας με επιτυχία τον μισό γύρο του κόσμου, ενώ παράλληλα απελευθέρωσε ψεύτικους δορυφόρους όπως και την προηγούμενη φορά.

Το Starship — ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ — εκτοξεύτηκε στον βραδινό ουρανό από το νότιο άκρο του Τέξας. Ο πύραυλος απογειώθηκε και έκανε μια ελεγχόμενη είσοδο στον Κόλπο του Μεξικού όπως είχε προγραμματιστεί, με το διαστημόπλοιο να κάνει skipping στο διάστημα πριν κατέβει στον Ινδικό Ωκεανό.

«Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στη Γη, Starship», ανακοίνωσε ο Dan Huot της SpaceX καθώς οι εργαζόμενοι ζητωκραύγαζαν. «Τι μέρα!»

Wow, Starship Flight 11 was incredible! 🚀 Super Heavy landed perfectly in the Gulf, Ship 38 soared to the Indian Ocean, and they even tested Starlink in flight! SpaceX is making space feel closer than ever. Can't wait for what's next! #Starship #SpaceX



pic.twitter.com/hG1DXkv05j — Surendra (@drsurendrajar) October 14, 2025

Αυτή ήταν η 11η δοκιμαστική πτήση για ένα διαστημόπλοιο πλήρους κλίμακας, το οποίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει για να στείλει ανθρώπους στον Άρη κάτι που το έχει άμεση ανάγκη να το υλοποιήσει η NASA. Η διαστημική υπηρεσία δεν μπορεί να προσγειώσει αστροναύτες στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας χωρίς το διαστημόπλοιο μήκους 123 μέτρων, το επαναχρησιμοποιήσιμο όχημα που προορίζεται να τους μεταφέρει από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια και να τους επιστρέψει ξανά.

Αντί να παραμείνει μέσα στο Launch Control όπως συνήθως, ο Μασκ είπε ότι για πρώτη φορά έβγαινε έξω για να το παρακολουθήσει — «πολύ πιο έντονα».

Η προηγούμενη δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς τον περασμένο Αύγουστο μετά από μια σειρά από αποτυχίες. Σε αυτό το διάστημα, δημιουργήθηκαν περισσότεροι ελιγμοί, ειδικά για το διαστημόπλοιο. Η SpaceX διεξήγαγε μια σειρά δοκιμών κατά την είσοδο του διαστημικού σκάφους πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, ως εξάσκηση για μελλοντικές προσγειώσεις πίσω στο σημείο εκτόξευσης.

Όπως και πριν, το Starship μετέφερε οκτώ ψεύτικους δορυφόρους που μιμούνταν τους Starlinks της SpaceX. Ολόκληρη η πτήση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα, ξεκινώντας από το Starbase κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Sean Duffy, επαίνεσε την πρόοδο του Starship. «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την προσγείωση Αμερικανών στον νότιο πόλο της σελήνης», δήλωσε μέσω του X.

Πηγή: skai.gr

